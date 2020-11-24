Министр здравоохранения Крыма открыл свою WhatsApp-приемную

Министру не звонить, но писать!

С 24 ноября начала работу WhatsApp-приемная министра здравоохранения Крыма Александра Остапенко.

В WhatsApp-приемную по номеру +7-978-211-03-00 можно обратиться по всем без исключения вопросам, связанным с функционированием системы оказания всех видов медицинской помощи и медицинских услуг на территории Республики. При этом сообщения не подпадают под действие Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Уважаемые крымчане и гости нашего любимого Крыма! Проблемы доступности, качества, эффективности и своевременности оказания медицинской помощи, оснащенности медицинской организации, отказов в госпитализации, вымогательства, неоказания медицинской помощи, оскорбительного отношения к пациентам, несоблюдения врачебной тайны и другие вопросы могут быть изложены вами в кратком письменном обращении на мое имя. Хочу вас проинформировать, что любые действия со стороны медицинского персонала, связанные с требованием о получении денежных средств или других ценностей за оказание медицинской помощи (за исключением подарков, согласно статьи 575 Гражданского кодекса Российской Федерации), направлением в частные медицинские клиники (кабинеты), которые мотивируются якобы более высоким качеством обслуживания, иными сроками проведения исследований и отсутствием очередей, являются незаконными, — сообщил крымский министр.

Как подчеркнул Александр Остапенко, сообщения принимаются по всем вопросам, в том числе связанным с темой новой коронавирусной инфекции.

Для того, чтобы обратиться в WhatsApp-приемную необходимо указать Ф.И.О. полностью, место проживания, мобильный телефон для связи, тезисно суть проблемы, наименование медицинской организации. Анонимные или не соответствующие данным требованиям сообщения рассматриваться не будут. Звонки в WhatsApp-приемную не принимаются.