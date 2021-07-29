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Минэкономразвития Крыма готов принимать документы о готовности объектов общепита к работе после 23:00
Фото: rk.gov.ru

Минэкономразвития Крыма готов принимать документы о готовности объектов общепита к работе после 23:00

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:22 29.07.2021

Бизнес может подать документы для проверки минэкономразвития Крыма о готовности объектов общественного питания к работе после 23-х часов. Для этого необходимо взять обязательства по соблюдению установленных требований в части вакцинации и обеспечить доступ к камерам видеонаблюдения.

В течение 22-23 июня сотрудниками министерства экономического развития Республики Крым совместно с представителями администраций муниципальных образований Республики Крым и ГУП РК «Центр оперативного реагирования при Совете министров Республики Крым» были осуществлены выезды в Феодосию, Судак, Ялту, Симферополь, Керчь, Евпаторию, пгт. Черноморское и пгт. Раздольное. Было обследовано 54 объекта общественного питания на соблюдение требований Роспотребнадзора по организации работы предприятий общественного питания с учетом эпидемиологической ситуации, — сообщили в правительстве РК.

По мере поступлений пакетов документов от субъектов малого и среднего предпринимательства, сотрудниками министерства экономического развития РК проводится проверка документов в отношении представленных в них данных.

Минэкономразвития Крыма готов принимать документы о готовности объектов общепита к работе после 23:00

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