Минэкономразвития Крыма готов принимать документы о готовности объектов общепита к работе после 23:00

Бизнес может подать документы для проверки минэкономразвития Крыма о готовности объектов общественного питания к работе после 23-х часов. Для этого необходимо взять обязательства по соблюдению установленных требований в части вакцинации и обеспечить доступ к камерам видеонаблюдения.

В течение 22-23 июня сотрудниками министерства экономического развития Республики Крым совместно с представителями администраций муниципальных образований Республики Крым и ГУП РК «Центр оперативного реагирования при Совете министров Республики Крым» были осуществлены выезды в Феодосию, Судак, Ялту, Симферополь, Керчь, Евпаторию, пгт. Черноморское и пгт. Раздольное. Было обследовано 54 объекта общественного питания на соблюдение требований Роспотребнадзора по организации работы предприятий общественного питания с учетом эпидемиологической ситуации, — сообщили в правительстве РК.

По мере поступлений пакетов документов от субъектов малого и среднего предпринимательства, сотрудниками министерства экономического развития РК проводится проверка документов в отношении представленных в них данных.