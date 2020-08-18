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Минкурортов Крыма проверило пляжи курортных поселков Николаевка, Береговое, Песчаное

Минкурортов Крыма проверило пляжи курортных поселков Николаевка, Береговое, Песчаное

Опубликовал: CrimeaPRESS в Пляжи Крыма 19:25 18.08.2020

Специалисты минкурортов Крыма провели рейд по пляжам Симферопольского и Бахчисарайского районов. По итогам выезда было проверено 26 пляжей.

Сообщается, что на пляжах были устранены выявленные ранее нарушения, в том числе на пляже детского лагеря «Мульт — Фильм» в с. Песчаное был установлен дополнительный информационный стенд, вышка спасательного поста, дежурили матросы-спасатели. На информационных стендах добавлена информация с контактными данными лиц, ответственных за работу пляжа.

Минкурортов Крыма проверило пляжи курортных поселков Николаевка, Береговое, Песчаное

Также администрациям Симферопольского и Бахчисарайского районов и пользователям пляжей было поручено уделить больше внимания санитарному состоянию пляжной территории. По итогам предыдущей проверки были ликвидированы скопления мусора на береговой полосе в поселке Береговое.

Кроме того, на пляже ИП Морозов Д.А. в пгт. Николаевка в этом сезоне появились новшества, которые делают отдых на пляже более комфортным: организованы камеры для хранения вещей, обновлён теневой навес и установлены бунгало для уединенного отдыха, — отметили в минкурортов РК.

Мониторинг состояния и безопасности всех крымских пляжей будет продолжен до конца купального сезона.

Минкурортов Крыма проверило пляжи курортных поселков Николаевка, Береговое, Песчаное

Фото: минкурортов РК

Минкурортов Крыма проверило пляжи курортных поселков Николаевка, Береговое, Песчаное

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