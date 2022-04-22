Минобороны РФ обнародовало официальные данные об экипаже ракетного крейсера «Москва»

В Минобороны РФ
В ходе борьбы за живучесть корабля погиб один военнослужащий, еще 27 членов экипажа пропали без вести. Остальные 396 членов экипажа были эвакуированы с крейсера на находившиеся в районе корабли Черноморского флота и доставлены в Севастополь, — заявили в военном ведомстве.
Подчеркивается, что Министерство обороны оказывает всю необходимую поддержку и помощь родным и близким погибшего и пропавших без вести.
В ведомстве сообщили, что большинство офицеров с крейсера «Москва» продолжат службу на Черноморском флоте:
По результатам собеседования командования Черноморского флота с членами экипажа крейсера «Москва» абсолютное большинство офицерского состава, мичманов и матросов контрактной службы выразили желание продолжить службу на кораблях Черноморского флота.
Как уточнили в Минобороны, некоторые военнослужащие, пожелавшие перевестись в другие гарнизоны, продолжат службу на кораблях других флотов.
Военнослужащие (матросы) по призыву по истечению сроков службы будут уволены в запас, — подчеркнули в Министерстве обороны.
О причинах трагедии сообщается скупо:
В результате пожара 13 апреля ракетный крейсер «Москва» получил серьезные повреждения из-за детонации боезапаса. Попытки экипажа потушить возгорание не привели к результату.
Ничего не сообщается о том, будет ли поднят флагман ЧФ со дна моря.
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