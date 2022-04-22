Минобороны РФ обнародовало официальные данные об экипаже ракетного крейсера «Москва»

В Минобороны РФ сообщили о гибели одного из членов экипажа ракетного крейсера «Москва». Без вести пропали 27 человек. Эвакуированы 396 членов экипажа.

В ходе борьбы за живучесть корабля погиб один военнослужащий, еще 27 членов экипажа пропали без вести. Остальные 396 членов экипажа были эвакуированы с крейсера на находившиеся в районе корабли Черноморского флота и доставлены в Севастополь, — заявили в военном ведомстве.

Подчеркивается, что Министерство обороны оказывает всю необходимую поддержку и помощь родным и близким погибшего и пропавших без вести.

В ведомстве сообщили, что большинство офицеров с крейсера «Москва» продолжат службу на Черноморском флоте:

По результатам собеседования командования Черноморского флота с членами экипажа крейсера «Москва» абсолютное большинство офицерского состава, мичманов и матросов контрактной службы выразили желание продолжить службу на кораблях Черноморского флота.

Как уточнили в Минобороны, некоторые военнослужащие, пожелавшие перевестись в другие гарнизоны, продолжат службу на кораблях других флотов.

Военнослужащие (матросы) по призыву по истечению сроков службы будут уволены в запас, — подчеркнули в Министерстве обороны.

О причинах трагедии сообщается скупо:

В результате пожара 13 апреля ракетный крейсер «Москва» получил серьезные повреждения из-за детонации боезапаса. Попытки экипажа потушить возгорание не привели к результату.

Ничего не сообщается о том, будет ли поднят флагман ЧФ со дна моря.