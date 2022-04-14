Минобороны РФ: ракетный крейсер «Москва» затонул при буксировке

Флагман Черноморского флота, гвардейский ракетный крейсер «Москва» затонул при буксировке в пункт назначения в условиях шторма из-за повреждений корпуса, полученных из-за пожара от детонации боезапаса. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

При буксировке крейсера «Москва» в порт назначения из-за повреждений корпуса, полученных в ходе пожара от детонации боезапаса, корабль потерял остойчивость. В условиях штормового волнения моря корабль затонул, — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, экипаж крейсера был эвакуирован на находившиеся в районе корабли Черноморского флота.