Минприроды Крыма информирует о ситуации по размыву Бакальской косы, что возможно связано с добычей песка в акватории Черного моря.

Лицензия с целью добычи песка на месторождении Бакальская банка была предоставлена Федеральным агентством по недропользованию Российской Федерации на основании решения Правительства Российской Федерации.

Минприроды Крыма неоднократно обращалось в высшие органы исполнительной власти Российской Федерации с ходатайством досрочно прекратить право пользования недрами на территории Бакальской косы. Кроме того, Глава Республики Крым обращался в адрес Генерального Прокурора Российской Федерации с просьбой провести проверку и принять меры прокурорского реагирования при наличии оснований.

Также для обоснования необходимости прекращения деятельности по добыче полезных ископаемых на территории Бакальской косы, в 2019 Минприроды Крыма был заключен договор на проведение научно – исследовательской работы «Оценка влияния существующих гидрологических условий в районе Бакальской косы Каркинитского залива Черного моря на границы ООПТ регионального ландшафтного парка «Бакальская банка».

Данный вопрос находится на постоянном контроле, как Минприроды Крыма, так и руководства республики.

По информации руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светланы Родионовой, сотрудники Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора внепланово проверили ООО «Экоюжгеоразведка». Выявлены многочисленные нарушения природоохранного законодательства, в том числе незаконное пользование поверхностным водным объектом, отсутствие положительного заключения госэкологичнской экспертизы хозяйственной деятельности, отсутствие отчетности об образовании, утилизации, обезвреживании и размещении отходов. Объект не был поставлен на государственный учет, а также велась незаконная добыча песка на месторождении «Бакальская банка» в Черном море.

Федеральной службой по надзору в сфере природопользования принимаются меры по привлечению виновных к административной ответственности. Юридическому лицу вручен протокол о временном запрете деятельности. Документы на приостановку работы предприятия направлены в суд.

Фото и материалы: минприроды РК.