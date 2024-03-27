Минприроды Крыма — о высадках деревьев в рамках Международной акции «Сад памяти»

Министерство экологии и природных ресурсов Крыма информирует о высадках деревьев в рамках Международной акции «Сад памяти».

5 апреля в г. Старый Крым Кировского района высадят 10 саженцев Павловнии.

Начало мероприятия: 11:00, Точка сбора: г. Старый Крым, ул. К.Либкнехта, 33. Координаты: N45.026788, E 35.087508. Ответственное лицо: Наталья Князева, +7(978)789-54-25.

11 апреля в г. Бахчисарай состоится центральное мероприятие акции «Сад памяти», где будет высажено 5,2 тыс. саженцев сосны.

Начало мероприятия: 11:00, Точка сбора: N — 44.745402, E — 33.696346. Координаты места посадки: N — 44.7393, E — 33.7019. Ответственное лицо: Евгений Акульшин, +7(978) 895-99-81.

12 апреля:

— на территории Судакского участкового лесничества высадят 66 саженцев сосны Судакской, кипариса вечнозеленого.

Начало мероприятия: 10:00. Координаты: N — 44.865219709638, E — 34.9629386459268. Ответственное лицо: Михаил Соловьев, +7(978)853-40-37.

— в г. Старый Крым высадят 10 саженцев акации ленкоранской.

Начало мероприятия: 11:00. Точка сбора: г. Старый Крым, ул. Ларишкина 1. Координаты: N -45.023536, E — 35.091242. Ответственное лицо: Надежда Кратько, +7(978) 866-30-42.

Принять участие в акции могут все желающие.