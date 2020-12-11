Минприроды Крыма призывает к сохранению уникальности горных экосистем

Ежегодно 11 декабря отмечается экологический праздник – Международный день гор, установленный по решению 57-й Генеральной Ассамблеи ООН в январе 2003 года. Учрежден он был ранее — в 1992 году на Конференции ООН по окружающей среде и развитию, когда была принята Повестка дня на XXI век. Повышенное внимание к роли гор подтолкнуло Генеральную Ассамблею объявить 2002-й год Международным годом гор, а в следующем году и сегодняшнюю дату.

Сейчас все шире признается, что горы являются уязвимыми экосистемами, имеющими глобальное значение как источник большей части мировых запасов пресной воды, место обитания уникального биологического разнообразия и расположения богатого культурного наследия, популярное место отдыха и туризма, — отмечает минприроды РК.

Подчеркивается, что ухудшение состояния окружающей среды приводит к засухе, оползням, обвалам и другим стихийным бедствиям в горах.

Горная часть нашего полуострова – заповедник для многих уникальных видов растений и животных. Крымские горы – природное достояние и богатство республики. Горы Крыма не только один из популярных туристических объектов республики, но и источник природных ресурсов, — уверяют экологи.

Минприроды РК обращает внимание на роль Крымских гор в социальном, экономическом, туристическом, экологическом развитии полуострова и в рамках эколого-просветительской деятельности информирует о праздновании 11 декабря Международного дня гор.