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Минприроды Крыма призывает к сохранению уникальности горных экосистем
Иллюстрация: минприроды РК

Минприроды Крыма призывает к сохранению уникальности горных экосистем

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:31 11.12.2020

Ежегодно 11 декабря отмечается экологический праздник – Международный день гор, установленный по решению 57-й Генеральной Ассамблеи ООН в январе 2003 года. Учрежден он был ранее — в 1992 году на Конференции ООН по окружающей среде и развитию, когда была принята Повестка дня на XXI век. Повышенное внимание к роли гор подтолкнуло Генеральную Ассамблею объявить 2002-й год Международным годом гор, а в следующем году и сегодняшнюю дату.

Сейчас все шире признается, что горы являются уязвимыми экосистемами, имеющими глобальное значение как источник большей части мировых запасов пресной воды, место обитания уникального биологического разнообразия и расположения богатого культурного наследия, популярное место отдыха и туризма, — отмечает минприроды РК.

Подчеркивается, что ухудшение состояния окружающей среды приводит к засухе, оползням, обвалам и другим стихийным бедствиям в горах.

Горная часть нашего полуострова –  заповедник для многих уникальных видов растений и животных.  Крымские горы – природное достояние и богатство республики. Горы Крыма не только один из популярных туристических объектов республики, но и источник природных ресурсов, — уверяют экологи.

Минприроды РК обращает внимание на роль Крымских гор в социальном, экономическом, туристическом, экологическом развитии полуострова и в рамках эколого-просветительской деятельности информирует о праздновании 11 декабря Международного дня гор.

Минприроды Крыма призывает к сохранению уникальности горных экосистем

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