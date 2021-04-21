Минприроды Крыма призывает отказаться от запуска воздушных шаров во время праздников. Особенно это актуально в преддверии выпускных вечеров. Выпускники, оканчивая свое учебное заведение, символично запускают в небо разноцветные шарики. Они могут преодолеть расстояние в тысячи километров, загрязняя самые отдалённые уголки родного края.

Воздушный шар из латекса может порадовать нас от пяти минут до семи дней, а разлагается он не менее четырех лет. При попадании воздушных шаров на землю или в воду, их латексные оболочки и полиэтиленовые веревки выделяют в окружающую среду токсичные вещества. Также неконтролируемый полет воздушных шариков часто становится причиной короткого замыкания в электросетях. Есть угроза и для воздушного транспорта, — отметили экологи.

Минприроды Крыма предлагает выпускникам полностью уйти от использования воздушных шаров. Вместо этого свой праздник можно совместить с экологически полезной акцией. К примеру, посадить вместе цветы или деревья, повесить домики или кормушки для птиц.

Со своей стороны, министерством экологии и природных ресурсов направлены соответствующие рекомендации в адрес администраций муниципальных образований республики, а также министерства образования, науки и молодежи Республики Крым.

Фото: минприроды РК и Peggy_Marco, pixabay.com.