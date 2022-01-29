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Минприроды Крыма продолжает проект «Чистая страна»

Минприроды Крыма продолжает проект «Чистая страна»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:02 29.01.2022

Минприроды Крыма продолжает реализацию регионального проекта «Чистая страна».

В настоящее время на объекте размещения отходов в г. Судак продолжаются работы по засыпке плодородного слоя грунта (выполнение работ — 30%), созданию газодренажной системы полигона (80%), оборудованию локально-очистных сооружений (80%) и подготовке резервуаров для сбора ливневых стоков (20%), — сообщает пресс-служба министерства экологии и природных ресурсов РК

В январе текущего года на объекте проводятся мероприятия по укладке защитного слоя (геомембраны), засыпке траншей и котлованов и устройству прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне.

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Реализация регионального проекта «Чистая страна» началась в 2019 году и рассчитана до 2024 включительно. Цель регионального проекта — рекультивация объектов размещения твердых коммунальных отходов в границах городов Крыма.


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