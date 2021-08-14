Минприроды Крыма продолжает реализацию регионального проекта «Сохранение лесов»

Министерство экологии и природных ресурсов Крыма продолжает реализацию регионального проекта «Сохранение лесов».

В 2021 году в рамках выполнения регионального проекта «Сохранение лесов» в Крыму планируется осуществить посадку лесных культур на площади 278,7 га на территориях Белогорского, Бахчисарайского, Раздольненского, Судакского, Старокрымского и Евпаторийского лесничеств, — отметили в минприроды РК.

Основной объём мероприятий запланирован на 4-й квартал 2021 года. На сегодняшний день на территориях Алуштинского, Белогорского, Бахчисарайского, Раздольненского, Судакского, Старокрымского, Евпаторийского и Симферопольского лесничеств проведен агротехнический уход за ранее созданными лесными культурами на площади 2423,7 га.

Также проведено дополнение ранее созданных лесных культур на территории Раздольненского и Старокрымского лесничеств на площади 122,8 га.

Для выполнения работ по дополнению лесных культур был использован посадочный материал, выращенный в лесных питомниках Государственных автономных учреждений в сфере лесного хозяйства, отнесённых к ведению минприроды Крыма. Все работы в рамках регионального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» выполняются своевременно и в полном объёме, в соответствии с запланированными мероприятиями,- сообщили экологи.

Напомним, реализация регионального проекта «Сохранение лесов» началась в 2019 году и рассчитана до 2024 включительно. Цель проекта — обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100 %.