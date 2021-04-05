Минприроды Крыма: продолжается голосование за самое чистое муниципальное образование РК

Министерство экологии и природных ресурсов РР напоминает: продолжается общественное голосование за самое чистое муниципальное образование республики. Опрос проводится в рамках республиканской экологической акции «Крым – регион экологической безопасности и чистоты».

Каждый желающий до 1 мая 2021 года включительно на официальном сайте Минприроды Крыма может отдать свой голос за самый чистый регион республики. Для участия в голосовании необходимо зайти на официальном сайте Минприроды Крыма в государственной системе Республики Крым «Портал Правительства Республики Крым». Прейти в специальный раздел нажав на баннер «Выбираем самый чистый регион Крыма». После участники отвечают на поставленный вопрос. Результаты опроса будут опубликованы на официальном сайте Минприроды Крыма. Представителям органов местного самоуправления, набравших наибольшее количество голосов, будут вручены грамоты Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым, — отмечают пресс-службе ведомства.

Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым призывает жителей и гостей полуострова не оставаться равнодушными и выбрать самое чистое муниципальное образование республики.

Принять участие в голосовании можно по ссылке https://meco.rk.gov.ru/eco_mo