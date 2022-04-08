Минприроды Крыма реализует региональный проект «Чистая страна»

Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым продолжает реализацию регионального проекта «Чистая страна».

В начале текущего года на объектах «Рекультивация объекта размещения ТКО г. Белогорск Республики Крым» и «Рекультивация объекта размещения ТКО по адресу: Республика Крым, г. Судак, полигон ТБО, трасса Судак — Богатовка, в районе здания МЧС», продолжаются работы по засыпке плодородного слоя грунта, устройству дорожных проездов из щебня, завершаются работы по устройству газодренажной системы полигонов, — сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов в РК.

По завершению технического этапа, в 2022 г. стартует биологический этап рекультивации, направленный на восстановление нарушенных земель путем подготовки почвы, внесения основного удобрения, предпосевная культивация и прикатывание почвы.

Завершить работы планируется в декабре 2024 года.

Справка: Реализация регионального проекта «Чистая страна» началась в 2019 году и рассчитана до 2024 включительно. Цель регионального проекта — рекультивация объектов размещения твердых коммунальных отходов в границах городов Республики Крым.