Минприроды предложило создать в Крыму заказник «Казантипский морской»

Министерство природных ресурсов и экологии России подготовило проект постановления Кабмина РФ о создании государственного природного заказника федерального значения «Казантипский морской» на востоке Крыма. Документ размещен на
Заказник предлагается создать на 240 гектарах в акватории южной части Азовского моря, у мыса Казантип (Керченский полуостров), на базе действующего памятника природы регионального значения «Прибрежный аквальный комплекс у мыса Казантип».
В настоящее время в том районе зарегистрированы 15 видов растений и 50 видов животных, имеющих охранный статус, среди последних — дельфины, птицы, рыбы.
Отметим, что при Украине (с 1998 года) в этих же границах располагался Казантипский природный заповедник. Он включал в себя как территорию мыса Казантип, так и прибережно-аквальный комплекс. Площадь его была больше — 450,1 га. В 2018 году российские власти наделили заповедник статусом государственного природного заповедника и отнесли его в ведение Минприроды РФ.
К слову, именно здесь в 2008 году снимали фильм «Обитаемый остров» (по роману братьев Стругацких).
Фото:
Желаете оставить комментарий? Опуститесь чуточку ниже✎..