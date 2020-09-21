Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | Минприроды предложило создать в Крыму заказник «Казантипский морской»

crimeapress_news

Минприроды предложило создать в Крыму заказник "Казантипский морской"

Минприроды предложило создать в Крыму заказник «Казантипский морской»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 12:53 21.09.2020

Министерство природных ресурсов и экологии России подготовило проект постановления Кабмина РФ о создании государственного природного заказника федерального значения «Казантипский морской» на востоке Крыма. Документ размещен на портале проектов нормативно-правовых актов, проходит обсуждение.

Заказник предлагается создать на 240 гектарах в акватории южной части Азовского моря, у мыса Казантип (Керченский полуостров), на базе действующего памятника природы регионального значения «Прибрежный аквальный комплекс у мыса Казантип».

Минприроды предложило создать в Крыму заказник "Казантипский морской"

В настоящее время в том районе зарегистрированы 15 видов растений и 50 видов животных, имеющих охранный статус, среди последних — дельфины, птицы, рыбы.

Отметим, что при Украине (с 1998 года) в этих же границах располагался Казантипский природный заповедник. Он включал в себя как территорию мыса Казантип, так и прибережно-аквальный комплекс. Площадь его была больше — 450,1 га. В 2018 году российские власти наделили заповедник статусом государственного природного заповедника и отнесли его в ведение Минприроды РФ.

К слову, именно здесь в 2008 году снимали фильм «Обитаемый остров» (по роману братьев Стругацких).

Минприроды предложило создать в Крыму заказник "Казантипский морской"

Фото: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4e/Kazantyp.jpg, https://www.biletik.aero/handbook/personal-blog/Volshebnye_dorogi_Kryma/shchyelkino-chast-3-zapovednyy-mys-kazantip/ (Татьяна Карасенко).

Минприроды предложило создать в Крыму заказник "Казантипский морской"

Комментарии для сайта Cackle

Новости Крыма сегодня

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.