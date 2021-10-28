Минпром Крыма — о мониторинге соблюдения санитарно-эпидемиологической безопасности

Минпром Крыма провел мониторинг соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора и требований правительства РК санитарно-эпидемиологической безопасности в объектах торговли и общественного питания Симферополя и Евпатории. В рамках осмотра посещены 10 торговых центров и 45 предприятий общественного питания.

По итогу проведенного мониторинга руководителям предприятий были сделаны замечания, которые должны быть исправлены в кратчайшие сроки. Предприятия общественного питания должны установить пункты контроля и дополнительные ограждения в целях недопущения нахождения посетителей без необходимых документов, организовать проверки масочного режима и термометрии персонала и посетителей, — сообщили в минпроме РК.

Минпром Крыма обращает внимание предпринимателей, независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, осуществляющих деятельность на территории Республики Крым в сфере торговли, автозаправочных станций, общественного питания, предоставления бытовых услуг, имеющих уровень вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) менее 80%, и деятельность которых не приостановлена, обязаны обеспечить допуск работников, не имеющих сертификата о вакцинации против COVID-19, к исполнению профессиональных (служебных) обязанностей с личным присутствием на рабочем месте на основании отрицательных результатов лабораторного исследования материала на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом ПЦР либо тестирования на отсутствие антигена SARS-CoV-2, организованных за счет средств работодателя, не реже одного раза в 7 календарных дней.

Напоминаем предпринимателям и посетителям, что с 25 октября 2021 года и до особого распоряжения допуск совершеннолетних граждан в рестораны, кафе, столовые, бары, закусочные, на фуд-корты, в караоке-клубы, кальянные, а также на дискотеки, в ночные клубы, концертные и танцевальные залы, в том числе расположенные на территории предприятий общественного питания, и прочие аналогичные организации, салоны красоты, парикмахерские, косметические салоны, СПА-салоны, массажные салоны, солярии, бани, сауны, плавательные бассейны, фитнес-центры и иные объекты спорта, организации досуга граждан возможен при наличии документа, удостоверяющего личность, и сертификата о прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19 или QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг, или сертификата о перенесенном заболевании COVID-19 или QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг (срок действия 6 месяцев после выздоровления), или справки об отрицательном результате лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР (срок действия не более 7 дней), — уточнили в республиканском министерстве промышленной политики.

Установление специального режима допуска на территорию дает право представителям организаций торговли и общественного питания не пускать и не обслуживать граждан, в случае нарушения ими обязательных требований.