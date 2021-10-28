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Минпром Крыма - о мониторинге соблюдения санитарно-эпидемиологической безопасности

Минпром Крыма — о мониторинге соблюдения санитарно-эпидемиологической безопасности

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:34 28.10.2021

Минпром Крыма провел мониторинг соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора и требований правительства РК санитарно-эпидемиологической безопасности в объектах торговли и общественного питания Симферополя и Евпатории. В рамках осмотра посещены 10 торговых центров и 45 предприятий общественного питания.

По итогу проведенного мониторинга руководителям предприятий были сделаны замечания, которые должны быть исправлены в кратчайшие сроки.  Предприятия общественного питания должны установить пункты контроля и дополнительные ограждения в целях  недопущения  нахождения  посетителей без необходимых документов, организовать проверки масочного режима и термометрии персонала и посетителей, — сообщили в минпроме РК.

Минпром Крыма обращает внимание предпринимателей, независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, осуществляющих деятельность на территории Республики Крым в сфере торговли, автозаправочных станций, общественного питания, предоставления бытовых услуг, имеющих уровень вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) менее 80%, и деятельность которых не приостановлена, обязаны обеспечить допуск работников, не имеющих сертификата о вакцинации против COVID-19, к исполнению профессиональных (служебных) обязанностей с личным присутствием на рабочем месте на основании отрицательных результатов лабораторного исследования материала на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом ПЦР либо тестирования на отсутствие антигена SARS-CoV-2, организованных за счет средств работодателя, не реже одного раза в 7 календарных дней.

Напоминаем предпринимателям и посетителям, что с  25 октября 2021 года и  до особого распоряжения допуск совершеннолетних граждан в  рестораны,  кафе,  столовые,  бары,  закусочные, на фуд-корты, в  караоке-клубы,  кальянные,  а  также на дискотеки, в  ночные  клубы, концертные и танцевальные залы, в том числе расположенные на территории предприятий общественного питания, и прочие аналогичные организации, салоны  красоты,  парикмахерские,  косметические  салоны,  СПА-салоны, массажные салоны, солярии, бани, сауны, плавательные бассейны, фитнес-центры и иные объекты спорта, организации досуга граждан возможен при  наличии документа,  удостоверяющего  личность,  и  сертификата  о  прохождении вакцинации  против  новой  коронавирусной  инфекции  COVID-19  или QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг, или сертификата о  перенесенном  заболевании  COVID-19  или  QR-кода,  полученного с использованием  специализированного  приложения  Единого  портала государственных и муниципальных услуг (срок действия 6 месяцев после выздоровления), или справки об отрицательном результате лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР (срок действия не более 7 дней), — уточнили в республиканском министерстве промышленной политики.

Установление специального режима допуска на территорию дает право представителям организаций торговли и общественного питания не пускать и не обслуживать граждан, в случае нарушения ими обязательных требований.

Минпром Крыма - о мониторинге соблюдения санитарно-эпидемиологической безопасности

Минпром Крыма - о мониторинге соблюдения санитарно-эпидемиологической безопасности

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