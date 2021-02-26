Минсельхоз Крыма внедрит пилотный проект информационной системы работы с аграриями республики

Минсельхоз Крыма внедрит пилотный проект информационной системы работы с фермерами. Подавать документы крымские сельхозпроизводители смогут онлайн.

Цифровые сервисы позволят повысить эффективность администрирования в отрасли, увеличат скорость доведения средств до аграриев и прозрачность процессов предоставления мер господдержки. Затраты сельхозпроизводителей на предоставление отчетности будут существенно сокращены, — цитирует пресс-служба заместителя Председателя Совета министров РК – министра сельского хозяйства РК Андрея Рюмшина.

По словам заместителя Председателя Совмина, уже в следующем году отраслевая отчетность, льготные кредиты и субсидии будут оформляться в цифровом виде через личный кабинет сельхозпроизводителя. На сегодня ведутся переговоры с подрядной организацией для старта этой программы.

Между Минсельхозом России и Минсельхозом Крыма подписано Соглашение об информационном взаимодействии, которое позволит онлайн подать заявление для получения господдержки, сдавать отчетность по подписным соглашениям, планировать использование территорий сельских поселений и межсельских территорий для того, чтобы определить приоритеты в развитии экономики регионов. Кроме того, такая система позволит производить мониторинг использования и состояния земель сельхозназначения, мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений. Также можно будет оценивать состояние сельхозкультур и структуры севооборотов, — отмечает вице-премьер.

Это не первый опыт по внедрению ведомством цифровых технологий в рабочий процесс. Минсельхоз Крыма совместно с Министерством внутренней политики, информации и связи Республики Крым уже разработал и внедрил интерактивную карту, которая находится на сайте Министерства сельского хозяйства республики.

Уже завершен довольно трудоемкий и масштабный процесс по сбору информации о сельхозпредприятиях, инвестиционных площадках, о закупках на предприятиях в соцсфере, господдержке сельского хозяйства. Такая интерактивная платформа, размещенная по ссылке https://kartamsh.rk.gov.ru/ , позволяет оперативно найти интересующую информацию, — уточняет вице-премьер.