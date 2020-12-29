Минздрав Крыма — о работе медицинских организаций и аптечных пунктов в праздничные дни

В соответствии с приказом министерства здравоохранения Республики Крым, медицинским организациям, оказывающим первичную медико-санитарную помощь, поручено обеспечить работу кабинетов неотложной медицинской помощи и обслуживание неотложных вызовов на дому в период с 31 декабря 2020 года по 10 января 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба минздрава Крыма.

Кабинеты неотложной помощи и процедурные кабинеты будут работать ежедневно с 9:00 до 14:00. Также с 9:00 до 14:00 будет осуществляться прием вызовов в неотложной форме на дом. Обслуживание этих вызовов будет проводиться мобильными бригадами поликлиник с 14:00 до 19:00.

Кроме того, согласно приказу, медицинским организациям, оказывающим первичную медико-санитарную помощь, поручено обеспечить доставку лекарственных препаратов для лечения лиц с новой коронавирусной инфекцией на дому при первом посещении (осмотре) пациента медицинскими работниками. Также учреждениям необходимо организовать динамическое наблюдение за пациентами с новой коронавирусной инфекцией, находящимися на амбулаторном лечении, а также за пациентами, страдающими другими заболеваниями, требующими медицинского наблюдения, и организовать забор биоматериала для проведения лабораторных анализов на новую коронавирусную инфекцию на дому и доставку в лаборатории.

4, 5, 6 и 8 января 2021 года с 9:00 до 14:00 должен быть обеспечен амбулаторный прием врачами узкими специалистами (по графику), участковыми врачами-терапевтами, участковыми врачами-педиатрами, врачами акушерами-гинекологами, врачами-стоматологами, детскими врачами-стоматологами.

Информация о графике работы поликлиники, порядке организации оказания медицинской помощи населению в новогодние и рождественские праздники, включая номера телефона контактных центров, должна быть размещена на главной странице официального сайта медицинской организации до 30 декабря 2020 года.

Медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в условиях круглосуточных стационаров, в том числе больным новой коронавирусной инфекцией, будут работать в обычном режиме, оказывая помощь в полном объеме.

С графиком работы аптечных организаций ГУП РК «Крым-Фармация» с 31 декабря по 8 января можно ознакомиться здесь .