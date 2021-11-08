Минздрав Крыма: пациентам с онкологией важно пройти вакцинацию против COVID-19

Пациентам, имеющим онкологические заболевания, важно пройти вакцинацию против новой коронавирусной инфекции. Сделать это рекомендуется перед началом лечения, либо в период между курсами специального противоопухолевого лечения. Об этом сообщила главный внештатный специалист – онколог министерства здравоохранения Крыма Елена Чирва.

По ее словам, течение коронавирусной инфекции на фоне онкологического заболевания в фазе лечения, особенно в раннем послеоперационном периоде, имеет наиболее худший прогноз. Поэтому пройти иммунизацию необходимо всем пациентам, завершим специальное противоопухолевое лечение вне зависимости от исходной стадии и формы заболевания.

Кроме того, вакцинироваться следует больным, длительно получающим курсы циклического лечения (гормональная терапия у пациентов с диагнозом «рак молочной железы» и «рак простаты», отдельные формы таргетной терапии), и не имеющим признаков гематологической токсичности (определяется лечащим врачом).

Главный крымский онколог рекомендует пациентам, которым планируется проведение хирургического этапа лечения, пройти вакцинацию за 14 дней или ранее до планируемой даты операции, либо после выписки из хирургического стационара. При этом, если операция может быть отложена без угрозы ухудшения онкологических результатов лечения, то предпочтительно проведение вакцинации на первом этапе.

Что касается больных, получающих противоопухолевое лечение, ухудшающее показатели крови (большинство случаев химиотерапии и лучевой терапии), то таким пациентам можно вакцинироваться против COVID-19 в периоды с наименьшим риском развития гематологической токсичности. Сделать это рекомендуется за 2 недели и ранее до начала противоопухолевого лечения, в интервалах между курсами химиотерапии, а также перед началом или после завершения курса лучевой терапии. Вместе с тем, иммунизацию могут пройти пациенты с заболеваниями крови до начала лечения, либо в процессе лечения при достижении стабильного уровня показателей крови. Вакцинироваться также могут все пациенты, получаюшие иммунотерапию, но не имеющие признаков гематологической токсичности (определяется лечащим врачом), — рассказала Елена Чирва.

Она отмечает, что своевременная вакцинация обезопасит онкобольных и их близких от тяжелого течения коронавирусной инфекции, что особенно важно в период прохождения специального противоопухолевого лечения, которое будет прервано в случае заболевания COVID-19.

По информации пресс-службы министерства здравоохранения РК.