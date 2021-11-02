Минздрав Крыма предупреждает о наказании за махинации с сертификатом о вакцинации от «ковида»  

Минздрав Крыма предостерегает граждан от попыток оформления подложных медицинских документов.
Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает статьи, по которым могут квалифицировать деяния, связанные с подделкой сертификатов о вакцинации против COVID-19 – будь то продажа подтверждающего вакцинацию документа с присвоением несуществующего QR-кода о вакцинации без посещения прививочного кабинета или подмена вакцины инъекцией витаминизированным раствором с последующей утилизацией ампулы с настоящей вакциной для целей получения сертификата и QR-кода, — говорится в сообщении министерства здравоохранения РК.
В частности, данные деяния попадают под действие
Кроме того, действия виновного можно квалифицировать по
Сертификат о вакцинации является официальным документом, который предоставляет определенные права (например, право
Если же подделка сертификата происходит в стенах государственного или муниципального медучреждения, ответственного за проведение вакцинации, то здесь уместно и применение норм о служебном подлоге (
Более того, поскольку рассматриваемые правонарушения в большинстве случаев сопряжены с получением взяток, то должностному лицу грозят и более серьезные санкции – например, штраф в размере до 1 млн руб. или в размере от десятикратной до пятидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, лишение свободы на срок до 3 лет со штрафом или без такового (
Не стоит забывать, что уголовная ответственность может быть применена не только к должностным лицам, которые подделывают сертификаты о вакцинации, но и к гражданам, покупающим и использующим их. Помимо штрафа в сумме до 500 тыс. руб. или в размере от пятикратной до тридцатикратной суммы взятки, лишения свободы на срок до 2 лет со штрафом или без и применения иных наказаний за дачу взятки должностному лицу по
Это далеко не полный перечень статей, предусматривающих наказания за незаконные действия, связанные с получением поддельных сертификатов о вакцинации – ведь соответствующие действия могут совершаться и с применением поддельных штампов медорганизаций, подписей должностных лиц и т.п., которые тоже наказываются как по
По информации пресс-службы министерства здравоохранения РК
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