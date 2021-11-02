Минздрав Крыма предупреждает о наказании за махинации с сертификатом о вакцинации от «ковида»  

Минздрав Крыма предостерегает граждан от попыток оформления подложных медицинских документов.

Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает статьи, по которым могут квалифицировать деяния, связанные с подделкой сертификатов о вакцинации против COVID-19 – будь то продажа подтверждающего вакцинацию документа с присвоением несуществующего QR-кода о вакцинации без посещения прививочного кабинета или подмена вакцины инъекцией витаминизированным раствором с последующей утилизацией ампулы с настоящей вакциной для целей получения сертификата и QR-кода, — говорится в сообщении министерства здравоохранения РК.

В частности, данные деяния попадают под действие ст. 159 УК РФ – мошенничество, которое предусматривает штраф в размере до 120 тыс. руб. или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до года, либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до года, либо ограничение свободы до 2 лет, либо принудительные работы на аналогичный срок, либо арест на срок до 4 месяцев, либо лишение свободы на срок до 2 лет.

Кроме того, действия виновного можно квалифицировать по ст. 327 УК РФ , предусматривающей ответственность за подделку, изготовление или оборот поддельных документов.

Сертификат о вакцинации является официальным документом, который предоставляет определенные права (например, право на посещение кафе, ресторанов, развлекательных центров и т. п.). За подделку, изготовление или оборот поддельных сертификатов к нарушителю могут применить наказание в виде ограничения свободы на срок до 2 лет, принудительных работ на срок до 2 лет, ареста на срок до 6 месяцев, лишения свободы на срок до 2 лет.

Если же подделка сертификата происходит в стенах государственного или муниципального медучреждения, ответственного за проведение вакцинации, то здесь уместно и применение норм о служебном подлоге ( ст. 292 УК РФ ), выражающемся во внесении должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений из корыстных побуждений – такое деяние влечет штраф в размере до 80 тыс. руб. или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до полугода, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные или принудительные работы на срок до 2 лет, либо арест на срок до 6 месяцев, либо лишение свободы на срок до 2 лет. За те же деяния, повлекшие существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства, предусмотрены повышенные санкции.

Более того, поскольку рассматриваемые правонарушения в большинстве случаев сопряжены с получением взяток, то должностному лицу грозят и более серьезные санкции – например, штраф в размере до 1 млн руб. или в размере от десятикратной до пятидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, лишение свободы на срок до 3 лет со штрафом или без такового ( ст. 290 УК РФ ).

Не стоит забывать, что уголовная ответственность может быть применена не только к должностным лицам, которые подделывают сертификаты о вакцинации, но и к гражданам, покупающим и использующим их. Помимо штрафа в сумме до 500 тыс. руб. или в размере от пятикратной до тридцатикратной суммы взятки, лишения свободы на срок до 2 лет со штрафом или без и применения иных наказаний за дачу взятки должностному лицу по ст. 291 УК РФ , может быть применена ч. 5 ст. 327 УК РФ . Последняя предусматривает ответственность за использование заведомо подложного документа в виде штрафа в размере до 80 тыс. руб. или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев, либо обязательных работ на срок до 480 часов, либо исправительных работ на срок до 2 лет, либо ареста на срок до полугода. А за приобретение в целях использования или использование заведомо поддельного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в ч. 3 ст. 327 УК РФ упоминаются наказания в виде ограничения свободы на срок до одного года, либо принудительных работ на срок до года, либо лишения свободы на срок до года.

Это далеко не полный перечень статей, предусматривающих наказания за незаконные действия, связанные с получением поддельных сертификатов о вакцинации – ведь соответствующие действия могут совершаться и с применением поддельных штампов медорганизаций, подписей должностных лиц и т.п., которые тоже наказываются как по КоАП , так и по УК РФ , – но его достаточно, чтобы сделать выбор в пользу законопослушного поведения.

По информации пресс-службы министерства здравоохранения РК