Минздрав Крыма призывает волонтеров-медиков и добровольцев подключиться к борьбе с коронавирусом

В связи со сложившейся в Республике Крым эпидемиологической ситуацией, министерство здравоохранения РК приглашает волонтеров присоединиться к реализации мероприятий по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Востребована помощь не только волонтеров-медиков, но и добровольцев, которые могут выполнять иные задачи, не менее значимые для сотрудников медучреждений.

Для записи в резерв медицинских работников и добровольцев заявки следует отправлять на электронную почту vse-vmeste20@mail.ru. Также по указанному вопросу можно обращаться по номеру телефона + 7 (978) 0000-712.

В то же время Межрегиональное управление Роспотребнадзора проинформировало о принимаемых мерах по предупреждению новой коронавирусной инфекции на территории Крыма и Севастополя.

Под медицинским наблюдением находится 3555 человека прибывших на территорию Республики Крым и Севастополя из заграничных поездок.

Все подлежащие и контактные лица обследуются на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) по состоянию на 2 апреля. Всего обследовано 3999 человек, в том числе:

— лица, находящиеся под медицинским наблюдением – 2111 человек;

— госпитализированные лица, из неблагополучных стран — 274 человека;

— лица с диагнозом пневмония — 1328 человек;

— лица, с диагнозом ОРВИ и грипп — 286 человек.

В медицинских организациях Республики Крым и г. Севастополя находятся 91 человек с признаками респираторной вирусной инфекции прибывшие из неблагополучных стран.

Всего по состоянию на 2 апреля в Республике Крым зарегистрировано 16 случаев новой коронавирусной инфекции, в Севастополе — 5 случаев.