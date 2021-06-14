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Минздрав Крыма продолжает реализацию регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями»

Минздрав Крыма продолжает реализацию регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Здравоохранение Крыма 13:18 14.06.2021

Министерство здравоохранения Крыма продолжает работу по реализации регионального проекта  «Борьба  с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение». Об этом рассказал заместитель министра  здравоохранения РК Антон Лясковский.

По его словам, в этом году по региональному проекту «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоохранения» запланировано приобретение 53 единицы медицинского оборудования.

Уже законтрактовано 37 единиц медицинского оборудования, из них 14 единиц — в Крымский республиканский онкологический клинический диспансер им. В.М. Ефетова, 23 – в Республиканскую детскую клиническую больницу. В том числе поставлено и введено в эксплуатацию три единицы медицинского оборудования в РДКБ. Это портативный транспортировочный аппарат искусственной вентиляции легких, гематологический анализатор (для экспресс-лаборатории), анализатор газов крови и электролитов. Работа по подписанию контрактов продолжается, — сообщил заместитель министра.

Напомним, что основная цель национального проекта «Здравоохранение» – увеличение продолжительности жизни до 78 лет за счет повышения доступности и качества медицинской помощи. Значительную часть мероприятий региональных проектов указанного нацпроекта составляет приобретение медицинского оборудования.

Минздрав Крыма продолжает реализацию регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями»

Минздрав Крыма продолжает реализацию регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями»

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