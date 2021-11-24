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Минздрав Крыма разъясняет показания к применению вакцины «Спутник Лайт»

Минздрав Крыма разъясняет показания к применению вакцины «Спутник Лайт»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Здравоохранение Крыма 21:04 24.11.2021

В связи с поступающими вопросами от жителей полуострова, минздрав Крыма разъясняет показания к применению вакцины «Спутник Лайт».

Данный препарат рекомендован для повторной вакцинации ранее вакцинированных граждан. Кроме того, сделать прививку этим препаратом могут уже перенесшие заболевание.

Стоит отметить, что как переболевшие COVID-19, так и ранее вакцинированные граждане могут пройти повторную вакцинацию также любым из зарегистрированных в России препаратов, — сообщили в министерстве здравоохранения РК.

В настоящее время в Крыму имеются все 4 вида отечественных вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник Лайт».

При этом, каждый препарат рекомендован определенной категории граждан, поэтому принять решение и дать рекомендацию о выборе вакцины может только врач. Специалисты могут уточнить, какая вакцина для вас подойдёт лучше, — уточнили медики.

 

 

Минздрав Крыма разъясняет показания к применению вакцины «Спутник Лайт»

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