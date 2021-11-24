В связи с поступающими вопросами от жителей полуострова, минздрав Крыма разъясняет показания к применению вакцины «Спутник Лайт».

Данный препарат рекомендован для повторной вакцинации ранее вакцинированных граждан. Кроме того, сделать прививку этим препаратом могут уже перенесшие заболевание.

Стоит отметить, что как переболевшие COVID-19, так и ранее вакцинированные граждане могут пройти повторную вакцинацию также любым из зарегистрированных в России препаратов, — сообщили в министерстве здравоохранения РК.