Минздрав Крыма вынужден напомнить многочисленным туристам: жара и алкоголь — несовместимы

Минздрав Крыма напоминает многочисленным туристам – гостям полуострова, что употребление алкогольных напитков в жаркую погоду при отдыхе на пляже и в горно-лесной местности может привести к травматизму и нарушениям в работе сердечно-сосудистой системы.

О вредных, а зачастую непоправимых для здоровья человека последствиях от употребления алкогольных напитков, особенно в период летнего отдыха, рассказали главный внештатный психиатр – нарколог Минздрава Крыма Марина Шоренко и главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава Крыма Владимир Мещеряков.

По словам Марины Шоренко, главная опасность от воздействия алкоголя на психическое состояние человека заключается в том, что, попадая в организм, он способствует разобщению функций коры и подкорки головного мозга. А это, в свою очередь, влечет снижение функции контроля над поведением.

У человека, употребившего горячительный напиток, происходит занижение любой опасности: высоты, скорости, глубины и ответной реакции на вызывающее поведение. В условиях высокой температуры воздуха и нарушения питьевого режима проблема усугубляется: процесс выведения алкоголя из организма замедляется, и человек дольше находится под его негативным воздействием. Как следствие, резко повышается угроза случаев травматизма (а иногда и смерти) при купании в море, а также посещении гор и лесов, — рассказала Марина Шоренко.

Как отметил Владимир Мещеряков, наряду с опасным воздействием на психическое состояние человека от употребления алкоголя проявляются проблемы в сердечно – сосудистой системе. Так, при повышенной температуре воздуха происходит естественное расширение сосудов, которое усугубляется в случаях употребления алкоголя.

Поскольку алкоголь срабатывает по принципу качелей: сначала расширяет стенки сосудов, а затем резко переводит в состояние спазма, у лиц, употребляющих его, возникает ишемия. Особенно резко спазм появляется в случаях, когда после пикника на пляже человек погружается в прохладную морскую воду. Именно этот ошибочный алгоритм действий способен завершиться летальным исходом. Еще одно не менее опасное последствие от употребления алкоголя — обезвоживание организма и нарушение свертываемости крови, что способствует развитию тромбозов, — подчеркнул Владимир Мещеряков.

Как отметили эксперты, все перечисленные факторы негативного влияния алкоголя на организм человека особенно опасны для людей, у которых диагностированы сердечно – сосудистые заболевания.