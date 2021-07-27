penoplex
Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | Минздрав Крыма вынужден напомнить многочисленным туристам: жара и алкоголь — несовместимы

crimeapress_news



«Верево Сити»
Минздрав Крыма вынужден напомнить многочисленным туристам: жара и алкоголь - несовместимы

Минздрав Крыма вынужден напомнить многочисленным туристам: жара и алкоголь — несовместимы

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:48 27.07.2021

Минздрав Крыма напоминает многочисленным туристам – гостям полуострова, что употребление алкогольных напитков в жаркую погоду при отдыхе на пляже и в горно-лесной местности может привести  к травматизму и нарушениям в работе сердечно-сосудистой системы.

О вредных, а зачастую непоправимых для здоровья человека последствиях от употребления алкогольных напитков, особенно в период летнего отдыха, рассказали главный внештатный психиатр – нарколог Минздрава Крыма Марина Шоренко и главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава Крыма Владимир Мещеряков.

По словам Марины Шоренко, главная опасность от воздействия алкоголя на психическое состояние человека заключается в том, что, попадая в организм, он способствует разобщению функций коры и подкорки головного мозга. А это, в свою очередь, влечет снижение функции контроля над поведением.

У человека, употребившего горячительный напиток, происходит занижение любой опасности: высоты, скорости, глубины и ответной реакции на вызывающее поведение. В условиях высокой температуры воздуха и нарушения питьевого режима проблема усугубляется: процесс выведения алкоголя из организма замедляется, и человек дольше находится под его негативным воздействием. Как следствие, резко повышается угроза случаев травматизма (а иногда и смерти) при купании в море, а также посещении гор и лесов, — рассказала Марина Шоренко.

Как отметил Владимир Мещеряков, наряду с опасным воздействием на психическое состояние человека от употребления алкоголя проявляются проблемы в сердечно – сосудистой системе. Так, при повышенной температуре воздуха происходит естественное расширение сосудов, которое усугубляется в случаях употребления алкоголя.

Поскольку алкоголь срабатывает по принципу качелей: сначала расширяет стенки сосудов, а затем резко переводит в состояние спазма, у лиц, употребляющих его, возникает ишемия. Особенно резко спазм появляется в случаях, когда после пикника на пляже человек погружается в прохладную морскую воду. Именно этот ошибочный алгоритм действий способен завершиться летальным исходом. Еще одно не менее опасное последствие от употребления алкоголя — обезвоживание организма и нарушение свертываемости крови, что способствует развитию тромбозов, — подчеркнул Владимир Мещеряков.

Как отметили эксперты, все перечисленные факторы негативного влияния алкоголя на организм человека особенно опасны для людей, у которых диагностированы сердечно – сосудистые заболевания.

Минздрав Крыма вынужден напомнить многочисленным туристам: жара и алкоголь - несовместимы

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.