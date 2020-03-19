Минздрав: крымчане, находящиеся на карантине из-за коронавируса, смогут получить больничные дистанционно

Новый механизм начинает работать с 20 марта.

Крымчане, которые вернулись из стран, где были зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом, смогут оформить больничные дистанционно. Об этом сообщил министр здравоохранения РК Игорь Чемоданов.

В соответствии с принятым Правительством Российской Федерации постановлением, с 20 марта жители Республики Крым после возвращения из стран, где были зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом, смогут оформлять больничные дистанционно. Временные правила распространяются не только на тех, кто прибыл в Россию с территории таких стран, но и на проживающих совместно с ними застрахованных лиц, — сообщил министр.

Данная мера создаст комфортные условия оформления больничного для находящихся на карантине гражданам, а также позволит избежать контактов с потенциальными носителями вируса тем, кто посещает медицинские учреждения.

Как указано в документе, для назначения и выплаты пособия по временной нетрудоспособности застрахованное лицо направляет заявление о выдаче электронного листка нетрудоспособности и необходимые документы (сведения), посредством личного кабинета застрахованного лица, доступ к которому обеспечивается посредством единой системы идентификации и аутентификации.