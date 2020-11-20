Минздрав: крымские онкологи провели 275 телемедицинских консультаций

За 10 месяцев 2020 года сотрудники ГБУЗ РК «Крымский республиканский онкологический клинический диспансер им. В.М. Ефетова» провели 275 телемедицинских консультаций. Об этом сообщила главный внештатный специалист онколог министерства здравоохранения Республики Крым Елена Чирва. В их числе 185 консультаций с федеральными онкологическими центрами и 90 с крымскими медицинскими организациями.

Основное количество вопросов в ходе телемедицинских консультаций мы адресуем коллегам из Национального медицинского исследовательского центра онкологии и Национального медицинского исследовательского центра гематологии. Получаем заключения по каждому отдельному случаю, при необходимости решаем вопросы о переводе пациентов, — говорит Елена Чирва.

По ее словам, в формате внутренних телемедицинских консультаций крымские онкологи взаимодействуют с республиканскими медицинскими организациями, на лечении в которых состоят пациенты с онкологическим статусом. Это снижает риск распространения новой коронавирусной инфекции и повышает доступность профильной помощи для пациентов, состояние здоровья которых позволяет применить режим телемедицинских консультаций.

Фото и материалы: пресс-службы министерства здравоохранения РК.