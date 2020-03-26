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Минздрав: почти у всех пациентов с коронавирусом в Крыму - положительная динамика лечения
Фото: pxhere.com

Минздрав: почти у всех пациентов с коронавирусом в Крыму — положительная динамика лечения

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:34 26.03.2020

У шести из семи пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Крыму отмечается положительная динамика лечения. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Республики.

У всех пациентов, кроме одного, динамика положительная. У него есть сопутствующее хроническое заболевание, состояние – без отрицательной динамики. Лечение продолжается в полном объеме согласно стандартам Министерства здравоохранения Российской Федерации. Есть все необходимые лекарственные препараты, – сказал министр здравоохранения РК Игорь Чемоданов.

Официально: по данным ежедневного мониторинга эпидемической обстановки о случаях выявления новой коронавирусной инфекции (2019-nCov) в Республике Крым среди лиц, прибывающих из зарубежных стран, под медицинским наблюдением находятся 1 523 человека, из которых под динамическим наблюдением на дому – 1 467 человек, в стационарах — 56 человек, изолировано в обсерваторы – 0 человек. Всего в Крыму выявлено 7 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Минздрав: почти у всех пациентов с коронавирусом в Крыму - положительная динамика лечения

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