Минздрав поддержал предложения «Единой России» по новым льготам для врачей. А что в Севастополе

Инициативы партии по приватизации служебного жилья врачей и приоритетному праву на место в детских садах обсудили в ходе онлайн-совещания секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака и координатора партпроекта «Здоровое будущее», председателя комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрия Морозова с Министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко в преддверии Дня медработника.

«Единая Россия» предложила разрешить работникам первичного звена приватизировать служебное жилье. Для этого нужны поправки в Жилищный кодекс и федеральный закон «Об основах здоровья граждан».

Мы предлагаем дать это право работникам первичного звена, которые не менее 15 лет проработали на селе, в рабочих поселках, поселках городского типа, городах с численностью населения до 50 тысяч человек, — сказал Андрей Турчак.

Кроме того, в партии считают необходимым включить медиков в перечень лиц, дети которых имеют право на первоочередное или внеочередное получение мест в детсадах.

Министр здравоохранения поблагодарил «Единую Россию» за помощь медучреждениям во время пандемии. Напомним, партия собрала более полумиллиарда рублей членских взносов и благотворительных пожертвований, на которые закупили маски, перчатки, противочумные костюмы для врачей и реанимобили. Помощь была направлена в регионы, которые по оценкам Минздрава, в этом более всего нуждались. Кроме того, партия закупила 200 легковых автомобилей и передала их региональным больницам в рамках акции «Спасибо врачам».

В Севастополе по поручению врио губернатора Михаила Развожаева сотрудников медучреждений города решили поощрить премиями в честь Дня медицинского работника.

В период коронавируса все наши больницы продолжали работать в усиленном режиме и проводить экстренные мероприятия. Одна группа врачей, которая занималась борьбой с коронавирусом, получила существенные выплаты. Другие медицинские сотрудники, которые не были направлены в оплачиваемые отпуска, также находились на рабочем месте, трудились с повышенной интенсивностью и не попали в указ — соответственно выплаты никакие не получили. Мной было принято решение сделать такую расширенную единоразовую выплату ко Дню Медицинского работника для наших сотрудников, которые продолжали работать в этот период и оказывать помощь людям. Таким образом, врачи получат по 10 тысяч рублей, средний медицинский персонал по 5 тысяч и младший медицинский персонал — по 3 тысячи рублей соответственно, – сказал Михаил Развожаев.

Как отметил директора Департамента здравоохранения Севастополя Сергей Шеховцов, в городе всего 19 медицинских учреждений, подведомственных Департаменту. Премию получат 7 419 сотрудников, из них 1 472 врача, 2 946 человек средний медицинский персонал и 2 901 человек – младший медицинский персонал. На эти цели выделят 49 млн. 675 тысяч рублей.