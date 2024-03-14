Минздрав расширил перечень специальностей для участия в программах «Земский доктор» и «Земский фельдшер»

Министерством здравоохранения Российской Федерации расширен список врачебных специальностей, которые могут претендовать на участие в программах «Земский доктор» и «Земский фельдшер».
Как сообщили в минздраве Крыма, в перечень должностей медицинских работников добавлены:
- аллерголог-иммунолог,
- детский онколог-гематолог,
- врач-остеопат,
- подростковый психиатр (включая участковый),
- подростковый терапевт,
- участковый психиатр-нарколог,
- стоматолог-ортопед,
- сердечно-сосудистый хирург,
- торакальный хирург,
- эпидемиолог,
- врач физической и реабилитационной медицины.
Кроме того, в перечне должностей среднего медперсонала появились акушерки, фельдшеры и медицинские сестры общей врачебной практики, участковые и процедурные медсестры.
Напомним, что программа «Земский доктор» действует в Крыму с 2015 года, программа «Земский фельдшер» — с 2018 года. Данные программы направлены на привлечение медицинских кадров в населенные пункты с населением менее 50 тысяч человек. Единовременные компенсационные выплаты составляют 1 млн. рублей для специалистов с высшим медицинским образованием и 500 тысяч рублей – для среднего медицинского персонала.
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: медицина и здравоохранение в Крыму
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: медицина и здравоохранение в Крыму