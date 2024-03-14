Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Минздрав расширил перечень специальностей для участия в программах «Земский доктор» и «Земский фельдшер»
актуально в республике
Минздрав расширил перечень специальностей для участия в программах «Земский доктор» и «Земский фельдшер»
Фото: минздрав РК

Минздрав расширил перечень специальностей для участия в программах «Земский доктор» и «Земский фельдшер»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 14:23 14.03.2024

Министерством здравоохранения Российской Федерации расширен список врачебных специальностей, которые могут претендовать на участие в программах «Земский доктор» и «Земский фельдшер».

Как сообщили в минздраве Крыма, в перечень должностей медицинских работников добавлены:

  •  аллерголог-иммунолог,
  • детский онколог-гематолог,
  • врач-остеопат,
  • подростковый психиатр (включая участковый),
  • подростковый терапевт,
  • участковый психиатр-нарколог,
  • стоматолог-ортопед,
  • сердечно-сосудистый хирург,
  • торакальный хирург,
  • эпидемиолог,
  • врач физической и реабилитационной медицины.

Кроме того, в перечне должностей среднего медперсонала появились акушерки, фельдшеры и медицинские сестры общей врачебной практики, участковые и процедурные медсестры.

Узнайте больше:  Георгий Мурадов: легитимность референдума в Крыму выверена до деталей

Напомним, что программа «Земский доктор» действует в Крыму с 2015 года, программа «Земский фельдшер» — с 2018 года. Данные программы направлены на привлечение медицинских кадров в населенные пункты с населением менее 50 тысяч человек. Единовременные компенсационные выплаты составляют 1 млн. рублей для специалистов с высшим медицинским образованием и 500 тысяч рублей – для среднего медицинского персонала.

Просмотры: 11

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: медицина и здравоохранение в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
медицина и здравоохранение в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.