Минздрав расширил перечень специальностей для участия в программах «Земский доктор» и «Земский фельдшер»

Министерством здравоохранения Российской Федерации расширен список врачебных специальностей, которые могут претендовать на участие в программах «Земский доктор» и «Земский фельдшер».

Как сообщили в минздраве Крыма, в перечень должностей медицинских работников добавлены:

аллерголог-иммунолог,

детский онколог-гематолог,

врач-остеопат,

подростковый психиатр (включая участковый),

подростковый терапевт,

участковый психиатр-нарколог,

стоматолог-ортопед,

сердечно-сосудистый хирург,

торакальный хирург,

эпидемиолог,

врач физической и реабилитационной медицины.

Кроме того, в перечне должностей среднего медперсонала появились акушерки, фельдшеры и медицинские сестры общей врачебной практики, участковые и процедурные медсестры.

Напомним, что программа «Земский доктор» действует в Крыму с 2015 года, программа «Земский фельдшер» — с 2018 года. Данные программы направлены на привлечение медицинских кадров в населенные пункты с населением менее 50 тысяч человек. Единовременные компенсационные выплаты составляют 1 млн. рублей для специалистов с высшим медицинским образованием и 500 тысяч рублей – для среднего медицинского персонала.