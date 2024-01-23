Минздрав РК призывает крымчан возобновить соцуслугу — льготное лекарственное обеспечение

Набор социальных услуг предоставляется получателям ежемесячной денежной выплаты и включает в себя, в том числе, лекарственные препараты для медицинского применения, медицинские изделия, специализированные продукты лечебного питания для детей-инвалидов (по рецептам).
При отказе от получения набора социальных услуг пациент теряет право на льготное лекарственное обеспечение по федеральной льготной программе, в то время как стоимость самостоятельно приобретаемых препаратов может значительно превышать размер ежемесячной компенсации. Так, в 2023 году более 14 тысяч крымчан, имеющих инвалидность, возобновили свое право на набор социальных услуг, — отметил замминистра.
На территории Республики Крым осуществляется обеспечение льготными лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания отдельных категорий граждан за счет средств федерального и регионального бюджетов.
• В 2023 году в рамках федеральной льготной программы 12 672 льготополучателям отпущены препараты по 47 223 рецептам на общую сумму 616 млн рублей.
• В рамках региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» 15 486 пациентам отпущены препараты по 102 988 рецептам на общую сумму 186,4 млн рублей.
• По программе высокозатратных нозологий 1 354 пациентам отпущены препараты по 8 030 рецептам на общую сумму 940,7 млн рублей.
• В рамках региональной льготной программы 78 345 льготополучателям отпущены препараты по 556 917 рецептам на общую сумму 2,6 млрд рублей.
• В рамках программы по борьбе с гепатитом 1 498 пациентам отпущены препараты по 3 331 рецептам на общую сумму 307,5 млн рублей.
• За счет централизованных поставок фонда «Круг добра» 90 детей с тяжёлыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями, обеспечены дорогостоящими лекарственными препаратами на общую сумму 1,2 млрд рублей.
Реализация программ по льготному лекарственному обеспечению крымчан продолжается. Сформированы персонифицированные заявки, учтена потребность каждого гражданина, осуществляет закупка и поставка препаратов. Отпуск льготных лекарственных препаратов осуществляется по рецептам, выписанным лечащим врачом в прикрепленном амбулаторно-поликлиническом учреждении по медицинским показаниям, отдельных категорий граждан, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение, — сообщил Арсен Зиядинов.
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С тегами: медицина и здравоохранение в Крыму