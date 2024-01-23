Минздрав РК призывает крымчан возобновить соцуслугу — льготное лекарственное обеспечение

Набор социальных услуг предоставляется получателям ежемесячной денежной выплаты и включает в себя, в том числе, лекарственные препараты для медицинского применения, медицинские изделия, специализированные продукты лечебного питания для детей-инвалидов (по рецептам).

При отказе от получения набора социальных услуг пациент теряет право на льготное лекарственное обеспечение по федеральной льготной программе, в то время как стоимость самостоятельно приобретаемых препаратов может значительно превышать размер ежемесячной компенсации. Так, в 2023 году более 14 тысяч крымчан, имеющих инвалидность, возобновили свое право на набор социальных услуг, — отметил замминистра.

На территории Республики Крым осуществляется обеспечение льготными лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания отдельных категорий граждан за счет средств федерального и регионального бюджетов.

• В 2023 году в рамках федеральной льготной программы 12 672 льготополучателям отпущены препараты по 47 223 рецептам на общую сумму 616 млн рублей.

• В рамках региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» 15 486 пациентам отпущены препараты по 102 988 рецептам на общую сумму 186,4 млн рублей.

• По программе высокозатратных нозологий 1 354 пациентам отпущены препараты по 8 030 рецептам на общую сумму 940,7 млн рублей.

• В рамках региональной льготной программы 78 345 льготополучателям отпущены препараты по 556 917 рецептам на общую сумму 2,6 млрд рублей.

• В рамках программы по борьбе с гепатитом 1 498 пациентам отпущены препараты по 3 331 рецептам на общую сумму 307,5 млн рублей.

• За счет централизованных поставок фонда «Круг добра» 90 детей с тяжёлыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями, обеспечены дорогостоящими лекарственными препаратами на общую сумму 1,2 млрд рублей.