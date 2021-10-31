Минздрав России рекомендовал использовать «Спутник Лайт» только для ревакцинации

Минздрав России рекомендует использовать отечественный препарат против коронавируса «Спутник Лайт» только для повторной вакцинации. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

В связи с тем, что штамм «дельта» идет, обязательно сегодня выйдут изменения в методические рекомендации по вакцинации, где будет написано: «Спутник Лайт» использовать только для повторной вакцинации, — сказал Министр.

По его словам, для первой прививки по-прежнему рекомендуется использовать зарегистрированные в России вакцины от коронавируса, в том числе «Спутник V». В течение же этой недели был зафиксирован дефицит вакцины «Спутник Лайт» в некоторых российских регионах.