Минздрав: студенты-медики приступили к работе в инфекционном стационаре в Феодосии

Двое студентов Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» приступили к работе в инфекционном стационаре в Феодосии. Об этом сообщил главный врач Феодосийского медицинского центра Андрей Вербов.

По его словам, молодые специалисты были трудоустроены после встречи представителей медицинского центра и академии, при участии студентов. Молодые люди (уроженцы Феодосии) ознакомились с объемом предстоящей работы и ее условиями, получили информацию о размере заработной платы.

Как подчеркнул Андрей Вербов, при содействии руководства Медицинской академии подготовлен список студентов-пятикурсников, которые в дальнейшем при желании смогут пополнить ряды медицинских работников Феодосийского медицинского центра.