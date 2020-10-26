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Минздрав: студенты-медики приступили к работе в инфекционном стационаре в Феодосии
Фото: пресс-служба минздрава РК

Минздрав: студенты-медики приступили к работе в инфекционном стационаре в Феодосии

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:46 26.10.2020

Двое студентов Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» приступили к работе в инфекционном стационаре в Феодосии. Об этом сообщил главный врач Феодосийского медицинского центра Андрей Вербов.

По его словам, молодые специалисты были трудоустроены после встречи представителей медицинского центра и академии, при участии студентов. Молодые люди (уроженцы Феодосии) ознакомились с объемом предстоящей работы и ее условиями, получили информацию о размере заработной платы.

Как подчеркнул Андрей Вербов, при содействии руководства Медицинской академии подготовлен список студентов-пятикурсников, которые в дальнейшем при желании смогут пополнить ряды медицинских работников Феодосийского медицинского центра.

Минздрав: студенты-медики приступили к работе в инфекционном стационаре в Феодосии

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