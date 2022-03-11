Минздрав: в Крыму возобновлена диспансеризация и профосмотры

В Крыму с 11 марта возобновляется проведение диспансеризации и профилактических медицинских осмотров, также продолжает проводиться углубленная диспансеризация для пациентов, переболевших COVID-19. Об этом сообщили в республиканском минздраве.

Для того чтобы проверить состояние своего здоровья, крымчане могут обратиться в медицинскую организацию по месту жительства с паспортом и полисом ОМС.

Диспансеризация граждан в возрасте 18-39 лет проводится раз в три года, а для лиц старше 40 лет – ежегодно. В рамках первого этапа обследования пациенты заполняют анкету, проводится антропометрия (измерение роста, массы тела), электрокардиография, флюорография легких, скрининг на выявление онкологических заболеваний и лабораторная диагностика, измеряется артериальное давление, уровень глюкозы в крови, определяется риск сердечно-сосудистых заболеваний и других патологий. Женщины проходят осмотр у акушера-гинеколога с взятием мазка (соскоба) на цитологическое исследование. По итогам первого этапа обследования пациент направляется на прием к врачу-терапевту, который при необходимости может его направить на второй этап диспансеризации для дополнительного обследования. Полный перечень проводимых исследований зависит от пола, возраста человека, наличия хронических заболеваний и выявленных патологий, — говорится в сообщении.

Медики подчеркнули: с прошлого года программа диспансеризации для граждан, перенесших новую коронавирусную инфекцию, значительно расширена. Такие пациенты проходят дополнительные исследования как на первом этапе, так и на втором.

В свою очередь, профилактический медицинский осмотр граждане могут проходить ежегодно.

Министерство здравоохранения Республики Крым обращает внимание крымчан, что диспансеризация проводится с целью выявления отклонений в здоровье на ранней стадии и своевременного назначения лечения. Стоит отметить, что при онкологических заболеваниях пациент может не испытывать каких-либо симптомов, в то время как патологический процесс прогрессирует.

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!