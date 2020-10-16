Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | Минздрав: в медучреждения Крыма поступила вторая партия вакцины против гриппа

crimeapress_news

Минздрав: в медучреждения Крыма поступила вторая партия вакцины против гриппа
Фото: rk.gov.ru

Минздрав: в медучреждения Крыма поступила вторая партия вакцины против гриппа

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:16 16.10.2020

Продолжается вакцинация населения.

В медицинские организации Крыма поступила вторая партия вакцины против гриппа. Об этом сообщает пресс-служба республиканского минздрава.

Получено 339 500 доз детской и 91 615 доз вакцины «Совигрипп», ранее было получено 325 680 и 94 072 дозы соответственно. Вместе с тем, за средства республиканского бюджета приобретено 78 тысяч доз детской вакцины «Гриппол плюс». Кроме того, ожидается поставка вакцины «Ультрикс квадри», также приобретенной за средства республиканского бюджета, — говорится в сообщении.

Всего в 2020 году вакцинацией против гриппа планируется охватить не менее 60% населения Республики.

Министерство здравоохранения Крыма напоминает, что иммунизация против гриппа является самым эффективным средством профилактики заболевания гриппа.

Минздрав: в медучреждения Крыма поступила вторая партия вакцины против гриппа

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.