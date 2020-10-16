Минздрав: в медучреждения Крыма поступила вторая партия вакцины против гриппа

Продолжается вакцинация населения.

В медицинские организации Крыма поступила вторая партия вакцины против гриппа. Об этом сообщает пресс-служба республиканского минздрава.

Получено 339 500 доз детской и 91 615 доз вакцины «Совигрипп», ранее было получено 325 680 и 94 072 дозы соответственно. Вместе с тем, за средства республиканского бюджета приобретено 78 тысяч доз детской вакцины «Гриппол плюс». Кроме того, ожидается поставка вакцины «Ультрикс квадри», также приобретенной за средства республиканского бюджета, — говорится в сообщении.

Всего в 2020 году вакцинацией против гриппа планируется охватить не менее 60% населения Республики.

Министерство здравоохранения Крыма напоминает, что иммунизация против гриппа является самым эффективным средством профилактики заболевания гриппа.