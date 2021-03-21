Минздрав: в санатории «Долоссы» созданы условия для оздоровления после заболеваний органов дыхания

В ГБУ РК «Санаторий «Долоссы» созданы все условия для эффективного санаторно-курортного лечения лиц, перенесших заболевания органов дыхания. Об этом сообщила директор санатория Ирина Мажейка.

По ее словам, в первую очередь оздоровлению граждан способствуют природные условия, в которых находится санаторий. Так, корпуса учреждения расположены на высоте более 500 метров над уровнем моря посреди соснового леса. Крымская сосна пиния (основа хвойного леса) выделяет смолянистые вещества — фитонциды, а весной цветет, и пыльца ее оказывает лечебное воздействие на органы дыхания. Температура воздуха на территории санатория на 4-5 градусов ниже, чем в Ялте, потому летом здесь прохладнее, а зимой выпадает и долго лежит снег.

Санаторий активно развивается, внедряя новые способы лечения в комплекс услуг учреждения. На сегодняшний день отдыхающим предлагается кислородный коктейль, заменяющий 2 часа прогулки по лесу, комплекс физиотерапевтических процедур, проведение лабораторных исследований, аппаратный и ручной массаж, соляная комната, бальнеологический центр, ингаляторий, лечение озокеритом, — отмечает Ирина Мажейка.

Для удобства отдыхающих переоборудованы душевые и туалетные комнаты для номеров с частичными удобствами, приобретено новое постельное белье и полотенца, подушки, покрывала. Основная часть номеров с балконами. В санатории 3-х разовое питание по трем видам лечебных диет (№ 5,9,11).

Учреждение принимает отдыхающих для санаторно-курортного лечения как по бюджетным путевкам, так и на платной основе. Бюджетными путевками обеспечиваются лица, проживающие в Республике Крым и имеющие медицинские показания для санаторного лечения, — уточнили в минздраве РК.

Ознакомиться с подробной информацией о порядке направления пациентов на санаторно-курортное лечение в санатории, находящиеся в ведении министерства здравоохранения Крыма, можно здесь .

Фото: минздрав РК.