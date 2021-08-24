Минздрав: в Симферопольской поликлинике №3 активно работают выездные прививочные бригады

В Симферопольской поликлинике №3 активно работают выездные бригады медицинских работников, которые проводят вакцинацию граждан против новой коронавирусной инфекции. Об этом рассказала главный врач медицинской организации Лариса Семенова.

По её словам, ежемесячно разрабатывается график выезда мобильной бригады в организации и предприятия города для организованной вакцинации трудовых коллективов на рабочем месте.

Среди привитых медиками Симферопольской поликлиники №3, работники предприятий общественного питания, образовательных учреждений, банков, комбинатов, фабрик, заводов, частных и государственных организаций, а также многие другие. Вместе с тем, мобильная бригада направляется на дом к маломобильным гражданам в соответствии с поступающими заявками. Кроме того, с понедельника по субботу (включительно) выездная бригада вакцинирует горожан в мобильном пункте вакцинации, расположенном в торговом центре «Палас», — сообщили в минздраве РК.

Как рассказала Лариса Семенова, продолжают работу также стационарные прививочные пункты, функционирующие в структурных подразделениях поликлиники по ул. Гоголя,4, ул.Героев Сталинграда,7а и ул. Обская,5. Граждане, желающие поставить прививку против COVID-19, должны иметь при себе паспорт гражданина РФ, СНИЛС и полис ОМС. При этом наличие регистрации в зоне, закрепленной для обслуживания за поликлиникой №3, не является обязательным. Записаться на вакцинацию в прививочный кабинет поликлиники можно через телефоны регистратур, на сайте «Госуслуги», а также через WhatsApp приемную.

Главный врач отмечает, что всего вакцинацию первым компонентом в Симферопольской поликлинике №3 прошли 21 770 человек, вторым – 18 601.

Фото и материалы: пресс-служба министерства здравоохранения РК.