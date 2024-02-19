Мнение: акт передачи Крыма Украине (1954 года) — юридически ничтожный

19 февраля исполняется ровно 70 лет с выхода в свет печально известного Указа Президиума Верховного Совета СССР «О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР». Как отметил председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов, с этого акта началась Крымская эпопея, приведшая к отрыву полуострова от Родины, настойчивым попыткам украинизации крымчан.

Нас пытались перепрограммировать, лишить идентичности. Что происходит в случаях, когда такие эксперименты заканчиваются успехом, — можно увидеть на примере того, во что украинизаторы превратили население подконтрольной им территории бывшей Украины, которое безропотно отправляется на фронт, где превращается террористическим режимом Зеленского в пушечное мясо. Такая же участь была уготована крымчанам. Правда, усилия по украинизации Крыма встречали такое упорное сопротивление со стороны жителей полуострова, что периодически украинизаторы выдвигали лозунг: «Крым будет украинским или безлюдным!». В современной редакции он звучит так: «Для того, чтобы стать украинским, Крым необходимо сделать безлюдным». Правда, с осуществлением этих русофобских, а зачастую и откровенно людоедских, замыслов с 2014 года возникли затруднения: Крым вернулся домой, в Россию, — подчеркнул Владимир Константинов в интервью «Парламентской газете» .

Глава крымского парламента настаивает: сейчас гражданам «незалежной» и всему «коллективному Западу» навязывается версия, согласно которой в 2014 году независимое государство Украина потеряло часть своей суверенной территории. И именно с акта «аннексии Крыма» начался процесс, обернувшийся со временем полномасштабными боевыми действиями.

То, что эта версия сконструирована из серии подлогов и умолчаний, — мало кому в мире известно. Считаю, что нам в России пора выстроить свою версию произошедшего с Украиной — основанную на неоспоримых фактах и неоспоримых аргументах. То, что правда на нашей стороне, — очевидно. Но эту очевидность следует довести до мирового сообщества, по крайней мере, до той его части, которая ещё способна критически воспринимать информацию, — отметил Константинов.

Важно, что «корни» этого процесса – в 1954 году. В том самом «историческом решении» Никиты Хрущева о передаче Крыма в состав Украинской ССР.

Факты упрямо говорят: процесс этот является примером вопиющего беззакония и правового нигилизма. Иногда создаётся впечатление, что всё было специально оформлено так небрежно и с такими нарушениями существующих правовых процедур, чтобы была возможность оценить акт передачи Крыма Украине как юридически ничтожный, — подчеркнул Владимир Константинов.

Судите сами:

В соответствии с конституциями РСФСР и УССР 1937 года, каких-либо полномочий для передачи территории и самостоятельного принятия решения об изменении границ у союзных республик не было.

Указ Президиума Верховного Совета СССР от 19 февраля 1954 года является незаконным, поскольку принят за пределами компетенции Президиума ВС СССР. Полномочия по утверждению изменений границ между союзными республиками были только у Верховного Совета СССР, а не у его Президиума.

Указ Президиума Верховного Совета СССР утверждает Совместное представление Президиума ВС РСФСР и Президиума ВС УССР. Но такого документа вообще не существует!

Закон СССР «О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР» не содержит непосредственного указания на передачу Крыма, а только утверждает Указ Президиума Верховного Совета СССР от 19 февраля. Который, как уже говорилось, является юридически ничтожным…

Подобные политико-правовые ляпы, допущенные в этом деле, можно продолжать и продолжать.

Нечто подобное можно сказать и о самой процедуре передачи. Излишне говорить, что о такой «мелочи», как выяснение мнения самих крымчан, никто не позаботился. Но не было даже рассмотрения этого вопроса на уровне органов власти Крыма. Не было сформировано ни согласительной комиссии по передаче территории, не говоря уже о согласовании гуманитарных,​ культурных, образовательных преобразований. Всё это дало нам основания инициировать запрос в Конституционный Суд РФ о соответствии Конституции Российской Федерации Закона СССР от 26 апреля 1954 года «О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав Украинской ССР». Российская Федерация как правопреемница СССР, унаследовала всё союзное законодательство. В том числе и закон о передаче Крыма, — отметил председатель Госсовета РК.

Зачем нужно это судебное решение?

Оно не меняет прошлого, но меняет его правовую оценку, оно принципиально не меняет наше будущее, но открывает нам новую площадку для диалога с теми странами и народами, которые в этом будущем станут надёжными партнёрами России. Есть и ещё один аргумент, очень важный для крымчан: восстановление исторической справедливости. Мы добиваемся этого с 1954 года. Полным и окончательным торжеством исторической справедливости станет именно отмена нелегитимных и юридически ничтожных решений, принятых в​ 1954 году. Это станет достойным финалом Крымской эпопеи, начатой ровно 70 лет назад, — резюмировал Владимир Константинов.