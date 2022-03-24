Мнение: благодаря санкциям, в России возродится отечественная фарминдустрия

О возможном дефиците лекарств, об отечественных аналогах и вызовах времени рассказал депутат Госдумы, первый заместитель председателя парламентского Комитета по науке и высшему образованию, доктор химических наук, профессор РАН Александр Мажуга.

Александр Георгиевич, какова ситуация на рынке фармацевтики сейчас, после введения санкций?

Фармацевтическая отрасль в нашей стране не стояла на месте и развилась. Сегодня производство 80% препаратов (из перечня жизненно-важных лекарственных) локализовано на территории РФ. Это полный цикл. Мы делаем сначала субстанцию на территории России, затем готовую лекарственную форму из нее, потом упаковываем ее и через дистрибьютеров направляем в аптеки. Подчеркну, что наши основные контрагенты — Китай и Индия. В настоящий момент с поставками от них никаких проблем не наблюдается. Единичные задержки связаны с логистическими проблемами.

Что скажете о конкурентоспособности отечественных препаратов?

Отечественная фармотрасль представлена прежде всего препаратами дженериками. Их качество не уступает, а в целом ряде случаев превосходит аналоги, которые есть за рубежом. Дело в том, что все наши препараты проходят стадию доклинических испытаний, где это необходимо, стадию клинических испытаний, и по всем параметрам и свойствам, как биологическим и химическим, порой лучше иностранных.

Какие именно?

Например, для терапии гепатита, которые исходно были открыты в нашей стране, изучены в нашей стране. Они обладают преимуществом и большей эффективностью по сравнению с иностранными аналогами. Я имею в виду их биологическое и физиологическое действие.

Может есть другие критерии для сопоставления?

Можно говорить о методах получения препаратов. 90% лекарств, которые есть в аптеках, получаются методом химического синтеза. Главный параметр здесь — это чистота препарата. Уверенно заявляю, все наши производства работают в формате GMP (англ. good manufacturing practice — надлежащая производственная практика) то есть это лучшие производственные практики и эти препараты чистые. Около 10% препаратов – это препараты биотехнологического происхождения. И тут надо отметить, что наша страна зарегистрировала их самое большое число, которое только есть в мире. У нас есть и собственное производство, и наши разработки, которые превосходят существующие аналоги.

К таким я бы отнес – препараты против ВИЧ, гепатита, ряд противоопухолевых средств. В целом рынок препаратов – это рынок дженериков. Инновационные, то есть новые, появляются крайне редко. Но в нашей стране и такие препараты есть, нам есть чем гордиться.

Есть ли импортные препараты, которые невозможно заменить отечественными аналогами?

У нас ни одна фармацевтическая компания не прекратила поставки, не ввела санкционное давление в отношении России, с точки зрения поставки лекарственных препаратов. Это очень важный гуманитарный момент. Ни одна фармкомпания не ушла с нашего рынка. В ряде случаев наблюдается прекращение проведения клинических испытаний или каких-то инвестиционных проектов на территории РФ. Не более.

Тем не менее риск есть…

Для нас это большой вызов. В таких условиях мы думаем прежде всего о национальной безопасности, о своей защищенности и начинаем развивать собственные проекты. И новые программы, например «Фарма-2030», направлена на то, чтобы еще сильнее локализовать производство на территории нашей страны, еще плотнее заняться импортозамещением. Для фармацевтических производителей созданы беспрецедентные условия в плане льготного кредитования. Сделан акцент на развитие науки и инноваций. Мы поддержим научные организации, которые работают в области поиска новых лекарственных препаратов, разрабатываем методы грантовой поддержки. Думаю, что благодаря этому санкционному давлению, у нас возродится отечественная фарминдустрия, которая была еще в советские времена. Это будет действительно прорыв.

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