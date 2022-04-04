Мнение: единство русских людей во всем мире должно стать ответом на русофобию Запада

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов призвал всех, кто считает себя частью Русского мира, объединиться и дать массированный и решительный ответ русофобам.

Сегодня мы видим на Западе беспрецедентное наступление на все, что связано с Россией, русскими, русским языком, духовностью и культурой. Западный мир отбросил все приличия, все маски, под которыми он скрывал свою пещерную русофобию. Мы должны ответить на это наступление единством всех русских людей во всем мире, единством всех, кто любит Россию, кто считает себя частью Русского мира. Как показывает опыт протестных движений в разных странах, даже меньшинство, действующее сплоченно, может успешно отстаивать свои права и оказывать огромное влияние на политику государства. Давайте вместе дадим массированный и решительный ответ русофобам. Мы можем и должны выстроить нашу коллективную оборону в общественном сознании, в мировом общественном мнении. Это нам по силам, потому что за нами – правда, за нами – огромные интеллектуальные ресурсы. Русофобия должна стать убыточной во всех смыслах, навсегда, везде и для всех. Внутри страны нам необходимо полное очищение от чужих смыслов. Начать следует с очищения нашего языка, речи и образовательного процесса от англицизмов, которые зачастую используются абсолютно неоправданно, – вплоть до запрета использовать английские слова в названиях отечественных предприятий, — отметил Глава Крыма.

Еще Аксёнов «прошелся» по т.н. «культурной элите общества», «властителям дум», тем, кто годами кормился с государственного стола. Эти персонажи на поверку оказались, по мнению Главы Республики, обыкновенными предателями и негодяями.

На словах все патриоты, а как доходит до дела, когда надо в сложной ситуации показать свою позицию, начинается виляние задом. Думаю, что такие люди в годы войны не отказались бы спеть и сплясать для гитлеровцев. Считаю, что деятели, которые выступили против специальной, военной операции против нашей страны и нашего Президента, должны как минимум исчезнуть с эфиров государственных каналов. Государство не должно оказывать им никакой поддержки. Призываю россиян бойкотировать появление этих персонажей на телевидении, в социальных сетях и так далее. Они должны получить «черные метки» на всю оставшуюся жизнь, они больше не имеют морального права быть «маяками» для миллионов людей. Также предлагаю лишить предателей всех званий, которые им присвоило государство. Нельзя допустить, чтобы они вот так просто взяли и вернулись из своих «отпусков» на прежние места, они должны публично покаяться перед народом и перед Родиной, — подчеркнул Аксёнов.

Он также напомнил, что уровень поддержки Президента РФ на сегодня — более 80%, и это в основном простые граждане нашей страны.

Уверен, что большая часть псевдоэлиты входит в оставшиеся 20%. Россия в сложные времена всегда опиралась на народ, а не на самоназванную «элиту». Это всегда было, есть и будет залогом наших побед, — подытожил Сергей Аксёнов.

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