Мнение: используя новые инфраструктурные преимущества, Феодосия получит стремительное развитие

После строительства Крымского моста и федеральной трассы «Таврида» городской округ Феодосия получил новые, колоссальные возможности для развития. При этом динамика улучшений будет зависеть от того, насколько правильно выстроят стратегию работы муниципальные и республиканские власти. Такое мнение по итогам рабочей поездки в Феодосию выразил Председатель Госсовета РК Владимир Константинов.

По его словам, руководителям муниципалитета вместе с депутатским корпусом города необходимо сформировать программу развития округа, расписанную по месяцам и кварталам, как своеобразную миссию и конечную цель всей своей работы.

Спикер крымского парламента подчеркнул, что ближайшие годы точкой приложения усилий республиканских органов власти станет благоустройство общественных и придомовых территорий в крымских городах.

Вчера стало известно, что Керчь по распоряжению Главы Республики Крым Сергея Аксенова получит порядка 10 млрд рублей на ремонт придомовых территорий, кровель, систем тепло- и водоснабжения, а также дорог. Это большие деньги не только для города, но и для Крыма в целом. Уверен, что и Феодосия тоже получит поддержку в масштабном финансировании на приведение общественных и придомовых территорий в надлежащее состояние. Конечно, будут вопросы и с проектированием, и с подрядчиками, обязательное общение с людьми для уточнения нюансов. Однако, можно уже сейчас утверждать, что это колоссальная позитивная работа в русле решения проблем людей, — резюмировал Владимир Константинов.

Во время поездки спикер осмотрел благоустройство общественных территорий, обсудил с депутатским корпусом и руководителями города выполнение Народной программы, повышение результативности работы депутатов на округах и с избирателями.

Кроме того, Владимир Константинов посетил Феодосийский хлебокомбинат филиал предприятия «Крымхлеб», где осмотрел производственный цех с 6 линиями по выпуску хлеба, сдобной выпечки, мучных кондитерских изделий и бездрожжевого лаваша. Среднесуточная выработка предприятия составляет 11 тонн, а в пиковые моменты норма за смену достигает 16 тонн продукции. На комбинате работает 130 человек. За последние годы было заменено оборудование, установлена упаковочная машина, низкотемпературная холодильная камера, закуплен автомобиль-рефрижератор, поставлена новая автоматизированная линия производства лаваша. Филиал обеспечивает своим сегментом продукции весь Восточный Крым, а также Симферополь и Черноморский район.

Фото: пресс-служба Госсовета РК.

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