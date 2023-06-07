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Мнение: капремонт автостанции «Западная» в Симферополе повысит качество транспортных услуг

Мнение: капремонт автостанции «Западная» в Симферополе повысит качество транспортных услуг

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:52 07.06.2023

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов осмотрел открытую после капитального ремонта автостанцию «Западная» в Симферополе.

Мнение: капремонт автостанции «Западная» в Симферополе повысит качество транспортных услуг

Глава РК поблагодарил за работу и пожелал успехов коллективу станции.

Капитальный ремонт автостанции «Западная» в Симферополе поможет повысить качество и комфорт оказываемых транспортных услуг. Уверен, и пассажиры, и работники автостанции смогут по достоинству оценить перемены, – сказал Аксёнов.

Мнение: капремонт автостанции «Западная» в Симферополе повысит качество транспортных услуг

От платформ отремонтированной автостанции уже отправятся автобусы в направлении Бахчисарайского района и Севастополя. Кроме того, планируется организовать работу автобусов по межрегиональным маршрутам.

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Мнение: капремонт автостанции «Западная» в Симферополе повысит качество транспортных услуг

В рамках капитального ремонта было проведено благоустройство здания и прилегающей территории, построены дороги на подъезде к автостанции. На автостанции работает четыре кассы, одна из которых предназначена для лиц с ограниченными физическими возможностями. Ежесуточно с автостанции отправляется 140 рейсов, общий объем перевозок составляет около 2500 пассажиров в сутки.

Мнение: капремонт автостанции «Западная» в Симферополе повысит качество транспортных услуг

Работы проводились в рамках исполнения поручения Президента РФ по развитию транспортной инфраструктуры в Крыму.

Мнение: капремонт автостанции «Западная» в Симферополе повысит качество транспортных услуг

Фото: управление информации и пресс-службы Главы РК.

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