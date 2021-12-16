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Мнение: модернизация школ должна стать главной задачей власти Крыма на ближайшие годы

Мнение: модернизация школ должна стать главной задачей власти Крыма на ближайшие годы

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 19:48 16.12.2021

Наряду с большим количеством достижений и преобразований, совершенных за последние семь лет, особое внимание сейчас необходимо уделить модернизации учреждений образования. Об этом сказал Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов на встрече с педагогами общеобразовательных учреждений Советского района.

По его словам, в данной сфере накопилось достаточно большое количество проблем, которое тянется еще с украинского периода.

Большинство крымских школ строились в послевоенное время и за годы пребывания Крыма в составе Украины им не уделялось никакого внимания. Многие здания пришли в негодность и не соответствуют стандартам современных учебных заведений. У ряда школ нет должного благоустройства, не проведен ремонт кровель, фасадов, не заменены окна, а в некоторых — даже не проводят линейки, потому что для этого нет соответствующей инфраструктуры. И эта проблема гораздо серьезнее, чем кажется на первый взгляд, так как у детей, обучающихся в таких условиях, формируется неправильное восприятие мира, — заявил спикер крымского парламента.

Для решения проблемы, отметил он, прорабатывается вопрос комплексной модернизации учебных учреждений и эта задача должна стать главной для властей всех уровней на ближайшие годы.

На последнем заседании Президиума этот вопрос обсуждался достаточно подробно, принято решение встречаться с педагогами регионов республики, чтобы обговорить все самые острые моменты и наметить пути выхода из ситуации. Впереди — большая созидательная работа по созданию современного облика крымских школ, — сказал Константинов.

На примере Советского района председатель Госсовета РК отметил, что в регионе работает только две школы, в которых созданы достойные условия для обучающихся, в остальных — требуется проведение капитальных ремонтов.

В селе Пушкино на комплексный капитальный ремонт школы потрачено около 17 миллионов рублей, и если такую практику перенять и привести в надлежащее состояние хотя бы сто школ из пятисот на полуострове, то вопрос можно было бы решить в течении семи лет. Конечно, внимания потребует и внутреннее состояние объектов образования. Но игнорировать эти мероприятия или откладывать на более поздний срок просто нельзя, иначе ситуация станет совсем драматичной, — убежден спикер.

Владимир Константинов также обозначил необходимость развития попечительского движения, привлекая к этой деятельности всех неравнодушных людей, готовых поддерживать школы, реализовывать проекты и инициативы по их развитию.

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Фото и материалы: пресс-служба Госсовета РК.

Мнение: модернизация школ должна стать главной задачей власти Крыма на ближайшие годы

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