Мнение: народы Крыма и Донбасса объединяет бережное отношение к своей истории

Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов и сопредседатель центрального избирательного штаба кандидата в Президенты России Владимира Путина, председатель Народного совета Донецкой Народной Республики Артём Жога посетили Мемориальный комплекс «Концлагерь «Красный».

По словам Владимира Константинова, для крымчан это знаковый объект, который был создан одним из первых после возвращения Крыма в Россию.

Сейчас на базе Попечительского совета Мемориального комплекса мы занимаемся исследовательской деятельностью, проводим образовательные и памятные мероприятия, в том числе — с участием крымской молодёжи, — сказал председатель Государственного Совета Республики Крым.

Владимир Константинов отметил, что народ Донбасса так же, как и крымчане, бережно хранит память о своих Героях.

На этой народной памяти и базируется наше общее сопротивление киевским нацистам. Убеждён, что со временем мы сможем реализовывать с ДНР совместные проекты, направленные на сохранение исторической памяти, — резюмировал глава крымского парламента.

Фото, видео и материалы: пресс-служба председателя Госсовета РК.