Мнение: никакие запреты не решат проблему абортов

Нельзя допускать, чтобы аборты ушли в подполье, это угроза жизни женщин и их здоровью, заявила журналистам Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, государство точно не пойдет по пути запрещения абортов. Спикер Совфеда выразила уверенность, что никакие запреты, никакое давление не могут решить проблему абортов.

Мы обязательно добьемся того, что аборты будут делаться либо по медицинским показаниям, либо после насилия над женщиной, — цитирует Матвиенко «Российская газета».

Комментируя принятие в ряде регионов законов о запрете делать аборты в частных клиниках, глава верхней палаты парламента подчеркнула, что форма собственности клиник не имеет значения — все они работают по единым медицинским и требованиям.

Легче всего взять и все запретить, невозможно запретить. Жизнь устроена по-другому и не дай бог, конечно, допустить вот такими запретами, чтобы эта тема ушла в подполье, чтобы начали делать эти медицинские операции не в медицинском учреждении, под контролем врача, в соответствующих условиях, а где-то в неприспособленных к этому местам. Это угроза жизни женщин, это повышение смертности женщин. Вот этого допускать нельзя, — продолжила она.

Политик заверила, что государство по этому пути не пойдет.

Думаю, что мы сумеем сейчас перевести дискуссию в профессиональный разговор на основе здравого смысла и перестанем распространять эти страшилки, — заключила глава Совфеда.

Напомним, ранее частные клиники Крыма отказались от оказания услуг по прерыванию беременности, а общественники и священнослужители предложили ввести запрет на склонение к абортам.