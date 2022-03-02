Мнение: операция по демилитаризации и денацификации Украины будет доведена до конца

Спикер крымского парламента Владимир Константинов прокомментировал ход операции по демилитаризации и денацификации Украины. При этом он сделал шокирующий, но очевидный вывод: украинского государства больше не существует. И дело тут не в успехах донбасских ополченцев и российских военнослужащих. Они только ускоряют процесс саморазрушения государства Украина, запущенный едва ли не с момента его провозглашения.

Украина, та модель государства, которая была избрана её основателями, планомерно разрушала социальное единство своего гражданского общества. Буквально сразу население страны было поделено примерно на три сорта: жителей Западной Украины, которые стали основной базой существующей власти, тех, кто проживает в центральной части страны, которым было дано право следовать в фарватере «западенцев» и жителей Юго-Востока, которых практически официально объявляли людьми неполноценными. Примечательно, что картина особо не менялась даже тогда, когда к власти в стране приходили выходцы из юго-восточных регионов, — заявил Констанинов.

По его словам, Украина целенаправленно разрушала собственное правовое поле, когда бесконечное число раз перелицовывала свою конституцию, когда брала международные обязательства, подписывая Хартию о региональных языках, а потом отзывая свою подпись под документом. Апогеем разрушения правового поля украинского государства стал госпереворот 2014 года. После такого «пиршества правового нигилизма» любая власть в стране утрачивала даже остатки легитимности.

Украина утратила территориальную целостность, причём ещё до нашего выхода из её состава, когда у неё оттяпали кусок шельфа возле острова Змеиный. Дальше — пошло. Теперь — покатилось. По большому счёту, границы Украины образца 1991 года сегодня уже ничего не значат. Сейчас на наших глазах исчезают вооружённые силы Украины. Что осталось от украинского государства? Кучка клоунов в бункере Зеленского и международная поддержка, базирующаяся на русофобии и информационных фейках. Но это всё не просто эфемерно. Это всё недолговечно, — уточнил председатель Госсовета РК.

Он уверен: задача на ближайшее будущее — создание на территории бывшего украинского государства новой политической системы.

Главное слово здесь будет принадлежать местным жителям, освобождённым от укро-нацистской оккупации. Но, думаю, уже сейчас ясно, что те части бывшей Украины, которые представляли в прежней модели государства три разных её сорта, едва ли продолжат жить вместе, в рамках единого государственного образования. Что касается ДНР и ЛНР, с ними всё ясно: свою независимость они уже никому не отдадут. Вполне вероятно, к ним вскоре присоединятся народные республики, созданные в пределах Харьковской, Одесской, Херсонской, Николаевской, возможно — Запорожской и Днепропетровской областей. К ним вполне естественно примыкает Приднестровье, у которого появляется реальный шанс определиться со своим статусом. Раз уж пошло такое сопротивление России и мягче уже не будет — нечего оставлять своих «на потом». Это и есть историческая Новороссия, республики которой могут в дальнейшем заключить между собой федеративный или конфедеративный договор. Все они, думаю с большим удовольствием вошли бы непосредственно в состав Российской Федерации, но, возможно, это получится не сразу. Это наиболее братская и родная нам часть бывшей Украины. Центральная часть страны, возможно, выберет нейтральный статус. Уверен, после денацификации и эта территория станет дружественной для России. Что касается Западной Украины, то лично я сдал бы её под протекторат Европейского союза. Пусть теперь они с этими кадрами повозятся: включат их в состав ЕС, предоставляют им безвиз. Что-то сомнительно, что у них получится из Галиции что-то вроде, хотя бы Эстонии или Латвии, которые за 30 лет не стали образцовыми витринами. Евросоюз сейчас просто не в той форме. А вот поближе пообщаться с этими любителями Бандеры для европейцев будет крайне познавательно. Думаю, что при этом Закарпатье, имеющее опыт государственности и даже независимости, вполне может стать самостоятельным государством, — отметил Владимир Константинов.

Можно спорить по поводу этих «геополитических прикидок», можно теоретизировать и прогнозировать… Но одно очевидно, и спикер Госсовета Крыма в этом уверен: операция по демилитаризации и денацификации Украины должна быть доведена до конца.

И, само собой, мы обязательно должны получить гарантии (я бы сказал — обеспечить их), чтобы ни одного клочка бывшей Украины не оказалось в НАТО и не стало площадкой для размещения вражеской инфраструктуры, — подытожил Константинов.

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