Мнение: отмена роуминга для клиентов Т2 в Крыму позволит привлечь больше туристов

Отмена роуминга для клиентов мобильного оператора Т2 в Крыму, позволит привлечь больше туристов на полуостров. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе крымского оператора «Миранда».

В пресс-службе сотового оператора T2 (ранее Tele2) ТАСС сообщили об отмене дополнительной платы за пользование услугами связи на территории Республики Крым и города Севастополь. Оператор «Миранда» привел тарифы в регионе в соответствие с общероссийскими, по приезде в Крым и Севастополь клиент T2 автоматически подключается к сети оператора «Миранда».

Отмена роуминговой наценки на полуострове отвечает на запросы клиентов, которые привыкли к «материковой» тарификации и для которых она понятна и прозрачна. Эти новые условия особенно актуальны с учетом растущей популярности южных регионов как туристического направления на фоне ограничений поездок за границу. В январе — сентябре 2024 года дата-трафик в Крыму и Севастополе вырос на 52% в сравнении год к году, — говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудничество с Т2 обеспечит абонентам бесшовные и безроуминговые тарифы связи в Республике Крым и Севастополе. Кроме того, благодаря партнерству с Т2 клиенты «Миранды» не платят за роуминг во всех регионах России.

Федеральная антимонопольная служба России в конце августа сообщила о том, что возбудила дела в отношении операторов связи МТС, «Мегафон» и «Билайн» из-за стоимости услуг связи в Крыму и Севастополе. В случае установления по итогам рассмотрения антимонопольных дел вины компаний им может быть назначен штраф или выдано предписание о перечислении незаконно полученного дохода в федеральный бюджет.

О связи в Крыму

На полуострове услуги связи предоставляют компании «К-телеком» (бренд Win-mobile), «КТК- телеком» («Волна мобайл»), «Миранда» и «Севтелеком».

При этом сами жители Крыма часто пользуются SIM-картами МТС, прикрепленными к Краснодарскому краю.

источник: ТАСС