Мнение: после возвращения Крыма в Россию местные предприятия получили импульс для развития

В рамках рабочей поездки в Симферопольский и Красногвардейский районы председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов посетил предприятия и социальные объекты.

В Симферопольском районе глава крымского парламента осмотрел производственные цеха мясоперерабатывающего комбината «Скворцово» и встретился с трудовым коллективом. В год здесь производятся около 10 тысяч тонн различных мясных продуктов, а также соки. На заводе работают около 500 человек. По словам Владимира Константинова, это одно из предприятий, обеспечивающих продовольственную безопасность Крыма.

Торгово-логистический центр «Депо 22» основан в 2016 году, сейчас здесь работают порядка 600 человек. У центра выстроено взаимодействие со всеми крупными торговыми сетями республики, с десятками торговых марок. В преддверии выборов Президента России Владимир Константинов встретился с коллективом предприятия.

На заводе «Дружба Народов Нова» в пгт. Красногвардейское Красногвардейского района трудятся более 1100 человек. В год здесь производится около 70 тысяч тонн мясной продукции. Глава парламента Республики осмотрел производственные цеха, а также поздравил коллектив предприятия с 10-й годовщиной возвращения Крыма в Россию и рассказал о значимости предстоящих выборов Президента России.

В селе Трехпрудное Симферопольского района 14 марта откроется новый детский сад «Карамелька» на 160 мест. Штат учреждения полностью укомплектован. Детский сад будет структурным подразделением Трехпрудненской школы-гимназии имени Константина Дмитриевича Ушинского, которая была открыта 1 сентября 2023 года.

По словам Владимира Константинова, в детском саду и школе создана вся необходимая инфраструктура для полноценного развития детей.

По сути — это единый образовательный центр. Такие изменения были возможны только в российском Крыму, благодаря поддержке нашего Президента Владимира Владимировича Путина, — сказал председатель Государственного Совета Республики Крым.

Итоги рабочих поездок главы парламента Крыма подвели на рабочих совещаниях с руководителями Красногвардейского и Симферопольского районов, а также местными активами.

Фото и материалы: пресс-служба председателя Госсовета РК.