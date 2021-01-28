Мнение: программное финансирование и активная позиция местных жителей – основа развития крымских сёл

Синергетический эффект, который достигается за счет объединения программного финансирования и активной гражданской позиции населения, кардинально меняет образ крымских сёл. Так по итогам рабочей поездки охарактеризовал движущую силу преобразований, произошедших в Советском районе Республики, председатель Госсовета РК Владимир Константинов.

По словам спикера Госсовета, в начале года следует не только подвести итоги прошедшего периода, но и наметить перспективу на будущее, тем более что у руководства Советского района много амбициозных планов по развитию муниципалитета.

Очень важно качество проведенной в районе работы, творческий подход, в котором нет места фразе «нужно потратить деньги». Безусловно, выполнение плановых показателей по освоению бюджета важно, но это не главное. Ценнее всего, чтобы сами жители были заинтересованы в происходящих изменениях, принимали в них самое активное участие, особенно на стадии определения, проектирования. Важен фактор общественного контроля, чтобы не делались те проекты, которые местной громаде неинтересны либо просто не нужны. Иначе в результате получатся объекты, которыми люди не будут пользоваться, — уверен Владимир Константинов.

В качестве позитивного примера спикер крымского парламента назвал проекты, выполненные в рамках соглашения между Советом министров Крыма и Правительством города Москва.

Их реализация кардинально меняет образ сельской территории. Когда же к этому направлению добавляются наши республиканские программы, в том числе ведомственные по линии министерств жилищно-коммунального хозяйства или образования, региональная адресная инвестиционная программа, то вместе они дают синергетический эффект. Он и меняет жизнь человека на селе — это то, чего мы хотим добиться в результате, — отметил глава Госсовета РК.

Владимир Константинов назвал село Красногвардейское Советского района «флагманом местного самоуправления и образцовым сельским поселением».

Дело не в количестве построенных или отремонтированных объектов, а в самих местных жителях. Они активно участвуют в принятии решений, включаются в работу, многое делают своими руками. Помимо прочего, вкладывают личные финансы, а республиканская власть добавляет деньги и привлекает другие программы. Все это дает колоссальный эффект. Когда общаешься с жителями других сел, они рассказывают, что на выходные приезжают отдыхать в село Красногвардейское. Вот как нужно работать в рамках федеральных и региональных программ, — подчеркнул председатель крымского парламента.

Фото: пресс-служба Госсовета РК.