Мнение: Россия делает всё возможное, чтобы Украина не повторила печальную участь Ливии и Ирака

Многие на Украине живут в каком-то параллельном, иллюзорном мире. Нацистские формирования на территории Украины уверены в своей скорой победе — в этом их убеждает американское руководство. Ситуацию прокомментировал председатель Госсовета РК Крым Владимир Константинов.

По мнению главы крымского парламента, логика таких умозаключений смешна:

Мы хорошо помним историю 1945 года, последние дни предыдущего нацистского режима. Даже когда русские танки утюжили улицы Берлина, обитатели гитлеровского бункера надеялись на чудо, ловили любой намёк на оптимистичную информацию. До последнего хватались за соломинку. Но это мы помним, а в Киеве эту историю напрочь забыли. Забыли и чем она закончилась для всякого рода «фюреров».

Спикер парламента уверен, что именно этим незнанием питается фанатизм сражающихся в котлах, а упорство нацбатов связано только с пониманием, что содеянное ими не оставляет шанса на помилование.

Стратегия наша остается прежней, в ней нет и не было стремления к блицкригу. Понятно, хотелось бы всё это побыстрее закончить, но в приоритете — сохранение жизней наших ребят, которые занимаются этой операцией, максимальное сохранение жизней украинских граждан и инфраструктуры, — заявил Константинов.

По его словам, всё встанет на свои места, «когда спадет лживый информационный поток».

Так в истории бывало не раз, считает глава высшего законодательного органа власти, люди опомнятся, всё поймут, узнают, как всё было на самом деле. «Сейчас такое знание имеется у жителей Ливии и Ираке. Да, оно пришло после того, как были уничтожены эти страны, но такова оказалась цена правды. Россия делает всё возможное, чтобы Украина не повторила их печальную участь, чтобы отрезвление пришло к нашим украинским братьям как можно раньше. Только после этого мир придёт на землю Украины, — заключил Владимир Константинов.

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