Мнение: штрафы за езду без ТО не должны касаться тех, для кого техосмотор будет не обязателен

На этой неделе Госдума приняла в первом чтении законопроект об отмене обязательного техосмотра.

Это решение облегчит жизнь многим нашим гражданам и коснется примерно 50 млн транспортных средств — легковых автомобилей и мотоциклов, — отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он напомнил, что обязанность проходить техосмотр сохранится в отношении такси, автобусов, грузовых автомобилей, транспорта, который используется в служебных и коммерческих целях, — прежде всего для обеспечения безопасности пассажиров и других участников дорожного движения.

Вместе с этим, сообщил Вячеслав Володин, от граждан стали поступать обращения, в том числе через социальные сети, с вопросом о том, как трактовать изменения в КоАП, которые вступят в силу с 1 марта 2022 года. Речь идет о норме, предусматривающей штраф за езду без диагностической карты в размере 2 000 рублей.

Правильно будет пояснить ситуацию. Законопроект об отмене обязательного техосмотра в случае принятия станет базовым. Значит, штрафовать за езду без диагностической карты будут владельцев только тех транспортных средств, для которых техосмотр останется обязательным, — заявил Володин.

На остальных, по его словам, штраф распространяться не должен.

Однако, чтобы избежать двусмысленных трактовок и, как следствие, ошибок в правоприменительной практике, было бы правильно уточнить положения статьи 12.5 КоАП, — уточнил спикер нижней палаты парламента.

По его словам, Комитет по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры и Комитет по государственному строительству и законодательству Госдумы возьмут этот вопрос на контроль.