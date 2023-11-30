Мнение: цивилизационную идеологию Русского мира должно сформировать все наше общество

По словам председателя Государственного Совета Республики Крым Владимира Константинова, важнейшее событие, которое будет определять дальнейший ход истории России, — 25-й Всемирный русский народный собор и выступление на нём Президента РФ Владимира Путина. Нынешний собор был посвящен теме «Настоящее и будущее Русского мира» и проходил на фоне разгоревшейся дискуссии о государственной идеологии.

Конечно, идеология идеологии — рознь, и вновь, как это было сто лет назад, делать государственной идеологию одной из политических партий смысла не имеет. Иное дело — общие принципы существования, приоритеты и цели нашей цивилизации — Русского мира. Именно в дело становления этой цивилизационной идеологии внёс существенный вклад в своём выступлении на Всемирном русском народном соборе наш Президент. Владимир Путин дал оценку характера той борьбы, которую сегодня навязал нам коллективный Запад. Он оценивает её как битву за суверенитет и справедливость и отмечает, что она носит национально-освободительный характер. Русский мир, в очередной раз, преградил путь тем, кто претендует на мировое господство. А потому мы сражаемся за свободу не только России, но и всего мира, — отметил Владимир Константинов.

По мнению крымского политика, в этом — определение глобальной исторической миссии Русского мира.

Наши предки более 200 лет назад избавили Европу от тирании Наполеона, после чего в ней возникла сеть национальных государств — тех, которые сейчас помогают русофобскому киевскому режиму, да и сами утопают в русофобии. Без малого 80 лет назад мы избавили человечество от исчезновения в печах и газовых камерах. Те, кому всё это угрожало в первую очередь, глумятся над памятью Воинов-Освободителей, пытаясь поставить их на одну доску с теми, кто угрожал им уничтожением. Мало сомнений вызывает и то, что наше противостояние глобальной несправедливости будет оценено мировым сообществом с благодарностью. Точнее — благодарность вполне может быстро улетучиться. Но не для неё ведь мы так действуем, а потому, что ИНАЧЕ НЕ МОЖЕМ. Это нужно НАМ, а то, что тем, кому надоел американский диктат и высокомерие европейцев, это тоже полезно — дело второе. Мы, в принципе, не для них стараемся. Как и освобождая Центральную и Восточную Европу, наши деды восстанавливали справедливость, стремясь добить нацистскую гадину в её логове. А в несправедливом мире нам жить неуютно. Да и никто не позволит нам спокойно жить в таком мире: не мы ведь приходили ко всем этим претендентам на мировое господство, а они вторгались к нам. Так что борьба с ними — это не только наша МИССИЯ, но и наша СУДЬБА, — подчеркнул Владимир Константинов.

Глава крымского парламента отметил, что все это — основы для идеологии, но не партийной и даже не национальной, а именно цивилизационной.

К цивилизационным ценностям относятся и такие, как традиционные семейные отношения, представления о добре и зле, прекрасном и безобразном, о той же самой справедливости. Скажем, американцы убеждены, что навязывать всему миру свою волю, свой образ жизни — справедливо. Мы не можем с этим смириться, особенно — когда они лезут со своим уставом в наш цивилизационный монастырь. А главное — в отличие от многих других стран и народов, которым это тоже не нравится, мы можем за себя постоять. Вот потому-то гегемонисты всех эпох и национальностей вечно спотыкаются о Россию, — сказал председатель Госсовета РК.

Владимир Путин отмечает, что Западу по сути не нужна такая многонациональная страна как Россия, поскольку сам факт её существования не укладывается в логику западных расистов и колонизаторов. Отсюда — их вечное стремление расчленить, разграбить, максимально ослабить Россию, посеять в ней смуту.

Это — своего рода доказательство от противного ещё одного тезиса, выдвинутого в выступлении Президента: о том, что наша сила — в многообразии культур и традиций, что Русский мир — творение и достояние поколений наших предков, которое мы завещаем нашим потомкам. А передать им мы должны процветающую, безопасную и свободную страну. Ведь мы хотим, чтобы они были счастливы. И именно для этого мы живём, трудимся, боремся, — подчеркнул Владимир Константинов.

В своем выступлении Президент чётко расставил акценты в вопросе о соотнесении понятий «русские» и «Русский мир».

Наша цивилизация — родной дом для десятков традиционно обитающих в нём народов. И всем им в нём должно быть удобно и комфортно. Но без русского народа этот дом существовать не может. В этом нет претензии на превосходство и исключительность. Это просто факт. Потому и наша цивилизация вполне обоснованно называется Русским миром. Думаю, этим выступлением Президента дискуссия о том, необходима или нет нам идеология, утрачивает смысл. Поскольку в нём — тезисы нашей цивилизационной идеологии. Определение того, кто мы, зачем, куда движемся, в какой стране и в каком мире хотим жить — обязательно должно быть продолжено. Нам нужна новая идеология…. Она должна родиться в самой народной гуще, стать выражением его глубинной сути. Сегодня для этого предоставлен уникальный исторический шанс, открыто окно возможностей, — отметил Владимир Константинов.

По словам спикера крымского парламента, необходимость новой идеологии Русского мира диктуется критическим моментом Всемирной истории, который мы сейчас переживаем. Перед нами вновь поставлен экзистенциальный вопрос: быть или не быть?

Новый мир потребует от нас, если мы хотим иметь в нём свой весомый голос, если намерены добиться того, чтобы с нашими интересами считались, высочайшего уровня цивилизационной сплочённости, творческого развития тех положений, которые были заложены лучшими умами и лучшими сердцами нашего народа. Но окно возможностей открыто не только в силу необходимости. Оно распахнулось, поскольку наше общество ощутило брошенный ему вызов и пришло в движение. Оно формирует мощный запрос на идеологию страны, Цивилизации. Принять этот импульс и переработать его в стройную формулу — задача наших интеллектуалов. СВО по-настоящему разбудила народ, резко повысила его социальную активность, стимулировала поиски ответов на насущные вопросы современности. Опасность заключается в том, что всему этому подъёму противостоит этакая «идеология ждунов». Речь не о всякого рода «иноагентах» и «релокантах». Они — цивилизационный шлак, от которого мы стремительно избавляемся. Такое самоочищение общества только повышает его качество. Речь о тех, кто, нередко занимая высокие посты, настроены на ожидание свёртывания СВО на почётных для нас условиях, после чего надеются вновь развернуть страну лицом к Западу. Чтобы, как говорится, «всё было как при дедушке». Убеждён, что наш маршрут ведёт нас не к «евроинтеграции», а к Русскому Собору — всенародной работе по выработке всенародной идеологии. Будет ли она принята всеобщим голосованием или её внесёт в качестве важнейшего дополнения к ныне действующим положениям Конституции Национальный Лидер — вопрос технический. Принципиально вовлечь в такую работу всё общество, весь народ. Только тогда идеология Русского мира станет для людей по-настоящему ценной, родной, выстраданной. Одним словом — своей, — резюмировал Владимир Константинов.